“Si no pagan, los doy de baja”: Puntera acusada de extorsionar a beneficiarios de planes sociales

Una puntera política de Mar del Plata fue denunciada por presuntas extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo, a quienes obligaba a participar de las marchas y les cobraba un porcentaje de su salario para un supuesto “Fondo de lucha”.

Se trata de la referente de la organización social “Frente Social La Nueva Independencia de la UTEP”, Naara Salomón, hija del defensor del pueblo y presidente de las asociaciones vecinales de fomento de General Pueyrredón, Luis Salomón.

La denuncia fue presentada por la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Sofía Pomponio. En las últimas horas se resolvió que el caso pase al fuero federal, ya que se trata de una defraudación al Estado nacional.

Cómo era la extorsión

Según contó la diputada Pomponio en diálogo con TN todo comenzó con una llamada que recibió en enero, donde una mujer que vive en General Pueyrredón le contó la supuesta maniobra delictiva que llevaba a cabo la puntera política.

La beneficiaria se reunió con la legisladora provincial para darle detalles de lo que pasaba: “Empezó a ir a las manifestaciones a Buenos Aires y le exigían un monto mensual para aportar a un fondo de lucha. Recibía amenaza y hostigamiento de un puntero político, que le decía que si no se le transfería el dinero la daba de baja. Al poco tiempo ella empezó a tener problemas de salud y este puntero le dice que se pase a otra organización porque no le servía que no vaya a las manifestaciones”.

Después de este inconveniente, la mujer conoció a Naara Salomón: “Ella le prometió ayudarla con el Potenciar y la sumó a un grupo de WhatsApp donde hay 369 personas, que también son beneficiarios. Pero también se repitió la misma práctica extorsiva”.

Pomponio explicó: “Naara les avisaba mensualmente cuándo debían depositar el dinero en una cuenta de Mercado Pago. Les daba 10 horas para transferir. Al comienzo eran 3500 pesos y después subieron el monto a los 5 mil pesos”.

La legisladora aportó los mensajes de WhatsApp donde la puntera amenazaba a los beneficiarios del plan: “Este mes va a ser como los anteriores. Quienes no tengan el fondo de lucha pago se manda directamente a desvinculación/suspensión“.

La legisladora detalló: “Salomón cada hora iba avisando en el grupo quienes no pagaron, exponiendo a las personas que no transfirieron el dinero. Les daba tiempo hasta las 17 horas del día que se hizo el depósito. A los que se atrasaban los hostigaba y extorsionaba con quitarles el beneficio“.