Servicio doméstico 2026: Nuevo aumento del 3% y bono de hasta $20.000 confirmado

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal del servicio doméstico que impactará en los haberes de febrero y marzo de 2026. Tras intensas negociaciones entre los gremios del sector y los representantes de los empleadores, se estableció un incremento salarial del 3% acumulativo y el pago de un bono extraordinario para compensar el desfasaje inflacionario del inicio de año.

Escalas salariales actualizadas para febrero 2026

El incremento del 3% se aplica sobre los salarios vigentes de enero, elevando el piso de remuneración para las cinco categorías del sector. Este ajuste es fundamental para quienes perciben haberes mensuales y deben liquidar los aportes a la seguridad social a través de la plataforma de ARCA.

A continuación, se detallan los valores de referencia para la categoría mayoritaria, la de “Personal para tareas generales” (Limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina):

Personal con retiro: $3.150 por hora / $385.400 por mes.

$3.150 por hora / $385.400 por mes. Personal sin retiro (cama adentro): $3.400 por hora / $428.600 por mes.

Para la categoría de “Cuidado de personas” (Asistencia y cuidado no terapéutico de adultos, niños o personas con discapacidad), los montos mínimos se establecen en:

Personal con retiro: $3.400 por hora / $428.600 por mes.

$3.400 por hora / $428.600 por mes. Personal sin retiro: $3.800 por hora / $477.800 por mes.

Bono extraordinario de $20.000: quiénes lo cobran y cuándo

Una de las novedades más esperadas del acuerdo es la implementación de un bono de refuerzo por única vez. El monto total de la asignación no remunerativa es de hasta $20.000, pero su cobro está sujeto a la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

Carga horaria completa (más de 32 horas semanales): El trabajador percibe los $20.000 totales.

El trabajador percibe los $20.000 totales. Carga horaria parcial (entre 16 y 32 horas): Se abona de forma proporcional, resultando en aproximadamente $10.000.

Se abona de forma proporcional, resultando en aproximadamente $10.000. Menos de 16 horas semanales: El monto se ajusta proporcionalmente a las horas trabajadas, con un piso mínimo de $5.000.

Este bono debe ser liquidado por los empleadores junto con el salario de febrero (a pagarse en los primeros días de marzo) y debe figurar en el recibo de sueldo oficial bajo el concepto “Asignación no remunerativa acta febrero 2026”.

Adicionales vigentes: Antigüedad y Zona Desfavorable

Es importante recordar que sobre los salarios básicos mencionados se deben aplicar los adicionales por ley que incrementan el monto final a cobrar:

Antigüedad: Se debe sumar un 1% por cada año trabajado. Este cálculo se realiza sobre el salario básico y es retroactivo al año 2020. Por ejemplo, una empleada con 5 años de servicio percibirá un 5% extra en su haber mensual.

Se debe sumar un 1% por cada año trabajado. Este cálculo se realiza sobre el salario básico y es retroactivo al año 2020. Por ejemplo, una empleada con 5 años de servicio percibirá un 5% extra en su haber mensual. Zona Desfavorable: Para aquellos trabajadores que desempeñen sus tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, se debe abonar un adicional del 30% sobre el salario mínimo.

El acuerdo también contempla una cláusula de revisión para el mes de abril, donde las partes volverán a reunirse para analizar la evolución de los precios y determinar si es necesario un nuevo ajuste que preserve el poder adquisitivo del sector.