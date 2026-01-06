Seis minutos de oscuridad total: así será el eclipse solar más largo del siglo XXI

Durante el transcurso del siglo, distintos eventos astronómicos captan la atención de científicos y aficionados, pero solo algunos logran destacarse por sus características excepcionales. Entre ellos, uno en particular genera expectativa a nivel mundial por la magnitud de su impacto visual y por el tiempo que durará un fenómeno poco habitual.

Cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo

El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Según los cálculos astronómicos, la fase de oscuridad total superará los seis minutos, una duración que lo convierte en un evento único dentro de los próximos 100 años.

Este tipo de eclipses no solo se diferencian por la alineación precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol, sino también por factores como la distancia entre los cuerpos celestes y la velocidad del movimiento lunar en ese momento específico.

Como referencia histórica, el eclipse solar total más prolongado del siglo pasado ocurrió el 11 de julio de 1991, cuando la oscuridad se extendió durante 7 minutos y 2 segundos en regiones de América y el Pacífico.

Por qué este eclipse será excepcional

La singularidad del eclipse de 2027 está directamente relacionada con su duración. Durante más de seis minutos, en determinadas zonas del planeta, el día se transformará en una noche momentánea, con una caída abrupta de la luz solar y cambios visibles en el entorno.

Entre los aspectos que lo hacen especial se destacan:

Será el eclipse solar total más largo del siglo XXI

No se repetirá con características similares hasta dentro de 100 años

Permitirá observaciones científicas prolongadas de la corona solar

Tendrá un impacto visual notable en amplias regiones del planeta

Dónde se podrá ver el eclipse solar total

Las mejores condiciones de observación se darán en el norte de África y el hemisferio oriental, donde la franja de totalidad atravesará varias regiones.

Las zonas donde el eclipse se verá en su totalidad incluyen:

El norte de África

Algunas áreas del Medio Oriente

Sectores del sur de Europa, como Gibraltar

En particular, Luxor, en Egipto, será uno de los puntos privilegiados del planeta, ya que allí se registrará la mayor duración del eclipse, con la Luna cubriendo completamente el Sol durante más tiempo que en cualquier otra ciudad.

En el resto del mundo, el fenómeno se manifestará de manera parcial, con una cobertura incompleta del Sol y sin llegar a oscurecer totalmente el cielo.

Cómo se produce un eclipse solar total

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta. Aunque el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos, lo que hace que ambos se vean de tamaño similar desde la Tierra.

Cuando la alineación es exacta, se produce un eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más impactantes que pueden observarse a simple vista —con protección adecuada— y capaz de modificar por completo la luz del día durante un breve período.

Este tipo de eventos permite no solo una experiencia visual única, sino también avanzar en estudios científicos vinculados a la atmósfera solar y el comportamiento de la luz durante la totalidad.