Se viene una seguidilla de días sofocantes: alerta por temperaturas extremas

Francisco Díaz
ola de calor

Tras un breve alivio térmico registrado en las últimas horas, gran parte de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar bajo alerta por temperaturas extremas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan valores térmicos superiores a los 32 grados de manera sostenida hasta, al menos, el próximo martes.

El organismo nacional emitió una advertencia por altas temperaturas persistentes, que podrían representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Este tipo de eventos, caracterizados por varios días consecutivos de calor intenso, incrementan la probabilidad de deshidratación, golpes de calor y otras complicaciones asociadas.

Buscan a un hombre que desapareció tras salir de Mar del Plata rumbo a Miramar
Mirá también:

Buscan a un hombre que desapareció tras salir de Mar del Plata rumbo a Miramar

Especialistas advierten que el impacto del calor extremo no solo depende de la temperatura máxima, sino también de la duración del fenómeno y de la falta de recuperación térmica durante la noche, un factor clave en el agotamiento físico.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos:

  • Mantener una hidratación constante, bebiendo abundante agua incluso sin sensación de sed.
  • Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 horas.
  • Utilizar ropa liviana, clara y de algodón, y proteger la cabeza con gorra o sombrero.
  • Permanecer en ambientes frescos y bien ventilados; usar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible.
  • No realizar actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura.
  • Prestar especial atención a bebés, niños, personas mayores y mascotas.
  • No dejar personas ni animales dentro de vehículos estacionados, aunque sea por períodos breves.

Además, se recomienda consultar de inmediato con un centro de salud ante la aparición de síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión, debilidad o fiebre, ya que pueden ser señales de un golpe de calor.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

mapa temp extremas
Empieza a sentirse el verano con fuerza: así estará el tiempo este jueves 22
Mirá también:

Empieza a sentirse el verano con fuerza: así estará el tiempo este jueves 22
ETIQUETAS
Compartir este artículo
A 32 años de la tragedia de los bomberitos: el dolor y el recuerdo siguen vivos
Nacionales
Clima tormentas lluvia
Provincia: Alerta meteorológica por tormentas fuertes y granizo para este miércoles y jueves
Provincia Sociedad
Autos byd argentina
Llegó el gigante: BYD desembarca en Argentina con tecnología y precios que rompen el mercado
Sociedad
nene pinamar
Una buena noticia: Bastián muestra signos de mejoría
Provincia
YPF garrafas 2
YPF lanzó garrafas de plástico en Provincia de Buenos Aires: cómo son los nuevos envases livianos y dónde conseguirlos
Provincia
hantavirus2infozona
Alerta sanitaria: cinco personas murieron por hantavirus en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Anses bono jubilados 2026 novedades
Bono para jubilados en febrero 2026: quiénes lo cobran, montos actualizados y beneficios vigentes
Anses Sociedad

Más leídas