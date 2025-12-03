Se viene el último fin de semana largo del año… ¿cómo estará el tiempo?

Francisco Díaz

El último fin de semana largo de 2025 llegará con ambiente plenamente veraniego en la Provincia de Buenos Aires, marcado por viento norte y temperaturas en ascenso desde mediados de la semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El descanso XL se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre, día en el que se celebra la Inmaculada Concepción de María, festividad religiosa que forma parte del calendario nacional.

Por qué es feriado el lunes 8 de diciembre

Día de la Inmaculada Concepción de María
En Argentina, el 8 de diciembre es feriado por una celebración religiosa de larga tradición vinculada a la fe católica. Además, la fecha se transformó en un fuerte símbolo cultural: es costumbre armar el árbol de Navidad en los hogares, dando inicio formal a la temporada festiva.

Calor previo al fin de semana largo

Desde este miércoles, el territorio bonaerense transita jornadas con cielo mayormente despejado, viento del norte y un rápido ascenso térmico.

Jueves

  • Temperaturas elevadas en toda la Provincia.
  • Ráfagas de viento norte entre 40 y 50 km/h.
  • Humedad en aumento y algunos intervalos nubosos.

Viernes: el día más caluroso

  • Mínimas entre 20 y 22 °C, con noches muy cálidas.
  • Máximas entre 32 y 34 °C en sectores urbanos y semiurbanos.
  • En el interior bonaerense, especialmente al norte y noroeste, podrían registrarse picos cercanos a los 40 °C.
  • Viento norte sostenido entre 15 y 40 km/h.

¿Lloverá el fin de semana largo?

Un débil frente frío avanzará entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Según el modelo ECMWF:

  • Probabilidad baja de lluvias breves y aisladas.
  • Si ocurren, serían entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado.
  • No se prevén tormentas fuertes ni fenómenos significativos.

Sábado: descenso moderado y más nubosidad

  • Viento del sudeste entre 20 y 40 km/h.
  • Máximas cercanas a 27/28 °C.
  • Cielo mayormente nublado.
  • Sin lluvias relevantes después del amanecer.

Domingo: el día más agradable del fin de semana largo

  • Mínimas alrededor de 17 °C.
  • Máximas cercanas a 26 °C.
  • Períodos de sol y ambiente más moderado.
  • En el interior provincial, máximas entre 25 y 28 °C.

Lunes 8 de diciembre: estabilidad y viento del este

  • Temperaturas similares a las del domingo.
  • Viento del este moderado, con ráfagas cercanas a 50 km/h.
  • Cielo con intervalos de sol y nubes.
  • Hacia el final del día podría aumentar la chance de precipitaciones, aunque los modelos no muestran consenso.

Contexto nacional

En paralelo, regiones del norte y centro del país atravesarán calor extremo con temperaturas entre 40 y 42 °C, mientras que el noroeste bonaerense compartirá algunos valores cercanos a esos registros entre jueves y viernes.

Más leídas