Se acerca el 160º Aniversario de Castelli: un mes repleto de celebraciones para toda la comunidad

La ciudad bonaerense de Castelli se prepara para conmemorar un acontecimiento histórico: sus 160 años de vida. El Municipio ha organizado una completa agenda de actos y eventos culturales, deportivos y artísticos que invitan a toda la comunidad a sumarse a los festejos, que se extenderán desde el 17 hasta el 31 de agosto.

La celebración dará inicio el domingo 17 de agosto a las 11 horas en el Parque San Martín, con el acto oficial por el 175º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, un momento de homenaje y reflexión para honrar la historia nacional y local.

A la tarde, a las 14:30, en el Polideportivo Miguel Castillo, se realizará un cálido festejo por el Día del Niño, con actividades pensadas para los más pequeños y sus familias, buscando fortalecer el sentido de comunidad y alegría.

También ese domingo, la adrenalina estará presente en la Rural Bike – Edición Aniversario, un evento deportivo que tendrá lugar en la Laguna La Rosita, prometiendo un espectáculo para deportistas y espectadores.

Los días siguientes continúan con una variada oferta cultural: el martes 19 a las 21 horas en el Cine Teatro Avenida, el reconocido show de “La Nueva Sensación” llenará de música y entretenimiento la ciudad; y el jueves 21, a las 20:30 horas, se presentará la obra teatral “El Semillero de El Olvidao”, una producción local que reflejará las raíces y relatos del pueblo.

El deporte seguirá protagonizando la agenda con el Rally Mar y Sierras – Edición Aniversario, que recorrerá los caminos rurales de Castelli del viernes 22 al domingo 24, cautivando a los amantes del motor y la naturaleza.

Paralelamente, el fin de semana largo se vivirá con el Torneo de Pádel “Copa Aniversario”, en las canchas de la ciudad, y el 10º Encuentro de Danzas, el sábado 23 a las 20 horas en el SUM de la Ex Escuela Secundaria, un espacio para disfrutar de las expresiones folclóricas y tradicionales.

La música será protagonista nuevamente el martes 26 a las 19 horas con la presentación del Conservatorio de Música en el Cine Teatro Avenida, mientras que el jueves 28 a las 20:30 horas, se celebrará el 25º Encuentro de Payadores, una tradición regional que sigue vigente.

El viernes 29 se realizará un especial Concierto de Guitarras del Conservatorio, con la participación de ex alumnos y profesores, un verdadero deleite para los amantes de la música clásica y popular.

Entre los momentos más esperados está el Asado Popular en el Establecimiento La California Argentina, el sábado 30 a las 12 horas, que reunirá a vecinos y visitantes en un ambiente de camaradería y tradición.

Esa misma noche, desde las 22 horas en el Cine Teatro Avenida, se vivirá una vigilia musical con la presentación en vivo de Tamara Ortiz y Eduardo Yarossi, preparando el ambiente para la gran jornada del aniversario.

Finalmente, el domingo 31 de agosto se realizará el acto oficial y solemne Tedeum a las 10:30 horas en la Plaza Juan José Castelli, seguido a las 12 horas por el tradicional desfile cívico y tradicionalista en el Boulevard Papa Francisco, que cerrará con shows en vivo, artistas locales y una feria de artesanos, destacando la riqueza cultural y el talento de la región.

Desde el Municipio de Castelli invitan a toda la población y visitantes a participar de esta celebración que no solo honra la historia, sino que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad.