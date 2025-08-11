banner ad

Se acerca el 160º Aniversario de Castelli: un mes repleto de celebraciones para toda la comunidad

Francisco Díaz

La ciudad bonaerense de Castelli se prepara para conmemorar un acontecimiento histórico: sus 160 años de vida. El Municipio ha organizado una completa agenda de actos y eventos culturales, deportivos y artísticos que invitan a toda la comunidad a sumarse a los festejos, que se extenderán desde el 17 hasta el 31 de agosto.

La celebración dará inicio el domingo 17 de agosto a las 11 horas en el Parque San Martín, con el acto oficial por el 175º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, un momento de homenaje y reflexión para honrar la historia nacional y local.

El Volkswagen Gol se consolida como el auto usado más vendido en julio de 2025
Mirá también:

El Volkswagen Gol se consolida como el auto usado más vendido en julio de 2025

A la tarde, a las 14:30, en el Polideportivo Miguel Castillo, se realizará un cálido festejo por el Día del Niño, con actividades pensadas para los más pequeños y sus familias, buscando fortalecer el sentido de comunidad y alegría.

También ese domingo, la adrenalina estará presente en la Rural Bike – Edición Aniversario, un evento deportivo que tendrá lugar en la Laguna La Rosita, prometiendo un espectáculo para deportistas y espectadores.

Los días siguientes continúan con una variada oferta cultural: el martes 19 a las 21 horas en el Cine Teatro Avenida, el reconocido show de “La Nueva Sensación” llenará de música y entretenimiento la ciudad; y el jueves 21, a las 20:30 horas, se presentará la obra teatral “El Semillero de El Olvidao”, una producción local que reflejará las raíces y relatos del pueblo.

El deporte seguirá protagonizando la agenda con el Rally Mar y Sierras – Edición Aniversario, que recorrerá los caminos rurales de Castelli del viernes 22 al domingo 24, cautivando a los amantes del motor y la naturaleza.

Paralelamente, el fin de semana largo se vivirá con el Torneo de Pádel “Copa Aniversario”, en las canchas de la ciudad, y el 10º Encuentro de Danzas, el sábado 23 a las 20 horas en el SUM de la Ex Escuela Secundaria, un espacio para disfrutar de las expresiones folclóricas y tradicionales.

La música será protagonista nuevamente el martes 26 a las 19 horas con la presentación del Conservatorio de Música en el Cine Teatro Avenida, mientras que el jueves 28 a las 20:30 horas, se celebrará el 25º Encuentro de Payadores, una tradición regional que sigue vigente.

El viernes 29 se realizará un especial Concierto de Guitarras del Conservatorio, con la participación de ex alumnos y profesores, un verdadero deleite para los amantes de la música clásica y popular.

Entre los momentos más esperados está el Asado Popular en el Establecimiento La California Argentina, el sábado 30 a las 12 horas, que reunirá a vecinos y visitantes en un ambiente de camaradería y tradición.

Esa misma noche, desde las 22 horas en el Cine Teatro Avenida, se vivirá una vigilia musical con la presentación en vivo de Tamara Ortiz y Eduardo Yarossi, preparando el ambiente para la gran jornada del aniversario.

Finalmente, el domingo 31 de agosto se realizará el acto oficial y solemne Tedeum a las 10:30 horas en la Plaza Juan José Castelli, seguido a las 12 horas por el tradicional desfile cívico y tradicionalista en el Boulevard Papa Francisco, que cerrará con shows en vivo, artistas locales y una feria de artesanos, destacando la riqueza cultural y el talento de la región.

Desde el Municipio de Castelli invitan a toda la población y visitantes a participar de esta celebración que no solo honra la historia, sino que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

Quini 6 celebra su 37º aniversario con un pozo récord de más de 8.500 millones de pesos
Mirá también:

Quini 6 celebra su 37º aniversario con un pozo récord de más de 8.500 millones de pesos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Frio provincia bs as
Vuelve el frío extremo en la Provincia de Buenos Aires: ¿En qué localidades y qué días?
Provincia
feriados
¿Se viene un finde largo?: Confirmaron si el viernes 15 es feriado
Nacionales
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿El ausentismo podría alterar todos los pronósticos políticos?
Provincia
Seis planetas y la luna brillan en el cielo argentino entre el 10 y el 13 de agosto
Seis planetas y la luna brillan en el cielo argentino entre el 10 y el 13 de agosto
Sociedad
a1
Tremendo accidente en la Ruta 2: tres vehículos chocaron cerca de Chascomús
Chascomús
frio agradale
Domingo frío pero soleado en la Provincia de Buenos Aires: cómo estará el tiempo
Provincia
IMG 20250810 154017 (1280 x 720 píxel)
Sorpresa en vivo: ¿Un “fantasma” en el streaming del CONICET?
Sociedad

Más leídas