San Vicente contará con 200 nuevas viviendas y ampliación cloacal en 2026

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó su Presupuesto 2026, que prevé importantes inversiones en San Vicente, destacando la construcción de 200 nuevas viviendas y la ampliación de la planta de cloacas del distrito. Esta propuesta busca promover el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

¿Cuáles son las inversiones específicas para San Vicente?

Una de las principales acciones del Presupuesto 2026 es la ampliación de la planta de líquidos cloacales. Esta obra, con un presupuesto que supera los 750 millones de pesos, tiene como objetivo optimizar el servicio sanitario en el municipio y contribuir al desarrollo de sus tres localidades.

Asimismo, se prevé la construcción de 200 nuevas viviendas en Alejandro Korn, una medida que busca facilitar el acceso a la vivienda para las familias sanvicentinas. Este proyecto se suma a las más de 2.500 soluciones habitacionales que ha gestionado el actual intendente, Nicolás Mantegazza, desde su inicio, incluyendo importantes desarrollos en distintos barrios del distrito.

Mejoras en infraestructura vial y servicios públicos

Además de las obras de saneamiento y vivienda, el proyecto provincial también contempla la incorporación de luminarias LED en la Ruta 210, tramo que conecta con la Ruta 6 y Domselaar. Esta medida busca mejorar la conectividad y seguridad vial, fortaleciendo la infraestructura pública de la región.

Ampliación de hospitales en localidades como Cañuelas y Florencio Varela.

en localidades como Cañuelas y Florencio Varela. Construcción de nuevas escuelas y mejoras viales en diversas regiones.

y en diversas regiones. Inversiones en infraestructura destinada a promover el desarrollo regional y la equidad territorial.

¿Cómo se posiciona San Vicente en el contexto provincial?

Con estas iniciativas, San Vicente se posiciona como uno de los distritos del sur bonaerense que sostendrá un fuerte ritmo de inversión pública durante 2026. Estas acciones son parte de un plan integral diseñado para mejorar la calidad de vida de los vecinos y apoyar el crecimiento planeado del distrito, enmarcándose dentro de un contexto provincial donde se priorizan las obras estratégicas.