San Vicente avanza con obras hídricas para prevenir anegamientos

San Vicente avanza en un proyecto integral para mitigar anegamientos en sus barrios, con obras clave que prometen mejorar el drenaje y la transitabilidad de la zona.

¿Qué obras se están llevando a cabo en San Vicente?

El Municipio de San Vicente ha comenzado un ambicioso plan de obras hídricas destinadas a prevenir anegamientos. Estas incluyen trabajos de entubados, cámaras de inspección, zanjeo y mejora de calles, diseñados para ofrecer un entorno más seguro a los ciudadanos.

Particularmente en La Estelita, se están construyendo cámaras de inspección en la avenida Presidente Perón, lo que permitirá un mantenimiento continuo de la infraestructura hídrica y facilitará el escurrimiento del agua. El intendente Nicolás Mantegazza declaró: “El agua quedaba retenida por un problema puntual en el conducto. Estamos reconstruyendo toda la obra hidráulica y sumando cámaras de inspección a lo largo de 200 metros, lo que evitará futuros inconvenientes.”

Obras destacadas en barrios específicos

En el barrio Los Amigos, se llevaron a cabo trabajos de zanjeo y un relevante entubado que incluye más de 800 caños. Esta obra es considerada esencial dentro del Plan Integral de Mejoras para optimizar el drenaje pluvial y reducir el riesgo de inundaciones.

En Alejandro Korn, el personal municipal avanza con la colocación de caños de hormigón y cámaras de desobstrucción sobre la calle José Hernández, mejorando así los conductos pluviales. Asimismo, en Domselaar, se realizan tareas de perfilado y entoscado en las calles del barrio Dardo Rocha, apuntando a mejorar la transitabilidad y fomentar la integración barrial.

A las intervenciones mencionadas se suman acciones diarias por parte de la Secretaría de Servicios Públicos. En los últimos días, se realizaron tareas de limpieza integral, recolección de ramas, zanjeo y poda correctiva, así como la instalación de nuevas cámaras de inspección. Estas actividades refuerzan el mantenimiento permanente del sistema hídrico en todo el distrito.

La implementación de este plan de obras no solo busca prevenir anegamientos, sino también promover un entorno más seguro y accesible para todos los vecinos de San Vicente.