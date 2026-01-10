Sábado con alerta por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires

Con el inicio del fin de semana, la previsión climática se vuelve clave para organizar actividades al aire libre y reuniones familiares. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la jornada de este sábado.

Según el organismo oficial, si bien se esperan algunas lluvias aisladas en sectores del territorio bonaerense, el fenómeno más relevante será la intensificación de los vientos, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades considerables.

Zonas bonaerenses afectadas

La advertencia incluye a importantes ciudades y distritos del norte y centro de la provincia, como Zárate, Campana y Pilar, así como también una amplia franja del este bonaerense.

En particular, el alerta se extiende a la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Tuyú, y alcanza además a municipios del interior como Dolores, Castelli, Lezama, Chascomús, Punta Indio y Magdalena, donde se prevén ráfagas intensas durante gran parte del día.

📌 Recomendaciones ante vientos fuertes

Ante este tipo de alertas, el SMN recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad del viento.
  • Asegurar objetos que puedan volarse, como macetas, chapas, carteles o mobiliario liviano.
  • Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables eléctricos.
  • Circular con extrema precaución en rutas y caminos, especialmente en zonas abiertas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales y medios locales.

Cómo seguirá el tiempo

Para el domingo, no se esperan precipitaciones en la provincia. El cielo estará algo nublado durante la tarde y despejado hacia la noche, con un leve descenso de la temperatura mínima y un marcado ascenso de la máxima, que oscilará entre los 17 y 30 grados.

En tanto, el lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y un nuevo aumento de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que podrían alcanzar los 34 grados, consolidando un escenario plenamente veraniego.

Más leídas