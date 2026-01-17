Sábado bajo alerta: tormentas y lluvias fuertes en la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
alerta tormentas nov25

Este sábado se presenta con condiciones de tiempo ventoso y caluroso en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que comenzará a regir desde la tarde y se extenderá durante la noche en distintos municipios bonaerenses.

Según informó el organismo meteorológico, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas, que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

En cuanto a los acumulados de precipitación, se estiman valores de entre 15 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en forma puntual puedan superarse dichos registros.

Para la jornada de hoy, se prevé en la provincia de Buenos Aires una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 33 grados centígrados, manteniéndose el ambiente caluroso previo al ingreso de las tormentas.

Qué significa una alerta amarilla

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Si bien no se trata de un evento extremo, el SMN recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

mapa alerta 17

Recomendaciones ante alerta por tormentas

  • No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua.
  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
  • Alejarse de cuerpos de agua como ríos, lagunas o arroyos.
  • Asegurar elementos que puedan volarse, como chapas, macetas o muebles de exterior.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades recomiendan extremar cuidados y seguir la evolución del pronóstico durante las próximas horas.

