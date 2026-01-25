Reforma educativa 2026: ¿Qué materias y contenidos dejan de ser obligatorios por decreto en Argentina?

El sistema educativo argentino inicia el ciclo lectivo 2026 con una transformación estructural profunda. A través del Decreto 436/2025, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de la obligatoriedad de diversos contenidos y jornadas que, hasta el año pasado, eran pilares en las escuelas de todo el país. Esta medida forma parte de un plan de “racionalización de la estructura estatal” y busca devolver a las provincias la autonomía sobre sus diseños curriculares.

La decisión ha generado un fuerte debate entre quienes defienden la modernización del aprendizaje y quienes advierten sobre la pérdida de formación en valores sociales y seguridad ciudadana.

Los contenidos que ya no son obligatorios a nivel nacional

La reforma impacta principalmente en leyes nacionales que imponían temáticas específicas a todas las jurisdicciones. Los cambios más significativos que los padres y alumnos notarán este año son:

Educación Vial: Se derogaron artículos clave de la Ley 27.214. El Gobierno eliminó el Observatorio de Educación Vial y la obligatoriedad de dictar estos contenidos de forma transversal, argumentando que existía una superposición de funciones con el Consejo Federal de Seguridad Vial y que la gestión debe ser provincial.

Jornadas "Educar en Igualdad": Se eliminó la obligatoriedad de la jornada anual destinada a la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (establecida por la Ley 27.234). El Ejecutivo sostiene que estas actividades no deben ser una imposición nacional sobre el calendario escolar.

Educación Sexual Integral (ESI): Aunque la ley general persiste, el Ministerio de Capital Humano ha iniciado una revisión exhaustiva de los materiales didácticos para "adecuarlos a la normativa vigente", eliminando contenidos que el oficialismo considera con carga ideológica.

El nuevo enfoque: Alfabetización Financiera y Robótica

A cambio de las materias eliminadas, el Gobierno impulsa una “Renovación Curricular” con un enfoque marcadamente técnico y orientado al mercado laboral del siglo XXI. Los nuevos ejes que ganarán terreno en 2026 incluyen:

Alfabetización Financiera: Introducción de conceptos de ahorro, inversión y gestión responsable del dinero desde la primaria.

Habilidades Socioemocionales: Programas centrados en la autonomía, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, desplazando el enfoque previo de las jornadas de género.

Tecnología y Programación: Mayor carga horaria en ciencias de la comunicación, robótica y automatización, especialmente en las escuelas secundarias.

Cambios en el régimen de promoción y repitencia

No solo cambian los contenidos, sino también la forma en que los alumnos avanzan de año. En provincias como Buenos Aires, el cambio es radical:

Fin de la repitencia por bloque: Los alumnos ya no repiten el año completo. Ahora se acredita materia por materia , un sistema similar al universitario donde solo se recursan las asignaturas desaprobadas.

Calificación cuatrimestral: La evaluación pasa a ser por cuatrimestre y la nota mínima de aprobación se fija en 7 (siete).

La evaluación pasa a ser por cuatrimestre y la nota mínima de aprobación se fija en 7 (siete). Límite de materias pendientes: En varias jurisdicciones se ha endurecido el límite para pasar de año, permitiendo solo hasta dos materias previas para fomentar la exigencia académica.

Qué significa esto para las familias argentinas

Es fundamental entender que la eliminación de la obligatoriedad nacional no significa que estos temas desaparezcan de todas las escuelas. La responsabilidad ahora recae sobre cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Si una provincia decide mantener la educación vial o las jornadas de igualdad en sus escuelas, puede hacerlo con recursos propios.