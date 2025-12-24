Papá Noel en vivo: seguí el recorrido del trineo minuto a minuto desde Argentina

La espera terminó. Como cada 24 de diciembre, la tecnología se pone al servicio de la magia navideña y ya es posible seguir el viaje de Papá Noel en tiempo real. Mientras en Argentina ultiman los detalles para la cena de Nochebuena, el trineo más famoso del mundo ya despegó del Polo Norte y está repartiendo regalos en los primeros husos horarios del planeta.

Si hay chicos en casa (o adultos con espíritu festivo), esta es la guía definitiva para no perderse ni un segundo del recorrido y saber exactamente cuándo pasará por nuestro país.

Dónde está Papá Noel ahora: las mejores herramientas para seguirlo

Existen dos plataformas oficiales y confiables que monitorean el trayecto global de Santa Claus con precisión satelital. Ambas son gratuitas y funcionan tanto en computadoras como en celulares.

1. Google Santa Tracker (Sigue a Papá Noel)

Es la opción más colorida e interactiva, ideal para entretener a los más chicos mientras se hacen las 12. La plataforma de Google no solo muestra el mapa en vivo, sino que ofrece una “aldea navideña” llena de actividades.

¿Qué ofrece? Un mapa en tiempo real que muestra la ubicación exacta , la cantidad de regalos entregados hasta el momento y a qué distancia se encuentra de tu ubicación actual.

El dato: Además del mapa, podés encontrar minijuegos para aprender a programar, crear elfos y aprender sobre tradiciones navideñas de otros países.

Cómo acceder: Podés entrar directamente al sitio oficial o buscar "Santa Tracker" en Google.

Podés entrar directamente al sitio oficial o buscar “Santa Tracker” en Google. Sitio oficial: santatracker.google.com

2. NORAD Tracks Santa

Esta es la herramienta con más historia. El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) lleva casi 70 años rastreando a Papá Noel. Lo que empezó como un error en un número telefónico en 1955, hoy es un operativo militar que utiliza radares, satélites y aviones de combate para “escoltar” al trineo.

¿Qué ofrece? Una vista en 3D del globo terráqueo más realista. Es perfecta para quienes buscan un enfoque más “técnico” o geográfico del recorrido.

El dato: Suelen mostrar videos CGI de Papá Noel sobrevolando puntos icónicos del mundo (como la Ópera de Sídney o las Pirámides de Egipto) a medida que avanza la jornada.

Suelen mostrar videos CGI de Papá Noel sobrevolando puntos icónicos del mundo (como la Ópera de Sídney o las Pirámides de Egipto) a medida que avanza la jornada. Sitio oficial: noradsanta.org

¿A qué hora llega a la Argentina?

Aunque el monitoreo es en tiempo real, hay que recordar que Papá Noel viaja siguiendo la noche. Su recorrido comenzó en el extremo oriente (Rusia, Oceanía) y avanza hacia el oeste.

Ahora mismo (mañana del 24): El trineo está recorriendo Asia y el Pacífico.

El trineo está recorriendo Asia y el Pacífico. Durante nuestra tarde: Estará cruzando Europa y África.

Estará cruzando Europa y África. Llegada a la región: Se espera que ingrese al continente americano cuando caiga la noche en Argentina.

El momento clave: Según los cálculos de las plataformas de rastreo, Papá Noel suele sobrevolar el cielo argentino justo a la medianoche, coincidiendo con el brindis. Sin embargo, podés empezar a ver su acercamiento por Brasil y Uruguay desde las 22:00 o 23:00 horas.

Consejos para una mejor experiencia

Si querés sorprender a la familia esta noche, tené en cuenta estos tips tecnológicos:

Instalá la app: Si no querés depender del navegador, Google Maps suele integrar una función especial durante el día de hoy. Revisá tu aplicación de mapas.

Si no querés depender del navegador, Google Maps suele integrar una función especial durante el día de hoy. Revisá tu aplicación de mapas. Transmitilo a la TV: Si tenés un Smart TV o Chromecast, podés proyectar el Santa Tracker en la pantalla grande del living. Funciona excelente como fondo de pantalla dinámico durante la cena.

Si tenés un Smart TV o Chromecast, podés proyectar el Santa Tracker en la pantalla grande del living. Funciona excelente como fondo de pantalla dinámico durante la cena. Buscá en Google: Si escribís simplemente “Papá Noel” en el buscador de tu celular, vas a ver un sombrero rojo en los resultados. Tocaló para activar una animación sorpresa.

La tecnología nos permite hoy ver lo que antes solo imaginábamos. Ya sea por Google o por el NORAD, la magia está a un clic de distancia. ¡Feliz Nochebuena!

Resumen de datos útiles