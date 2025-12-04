Quini 6: nadie acertó los seis números y el pozo supera los 16 mil millones este domingo

El sorteo número 3327 del Quini 6, realizado el miércoles 3 de diciembre, ofreció un pozo de más de 15.119 millones de pesos, atrayendo a más de 1.400.000 apuestas que buscan hacer realidad el sueño de volverse millonarios con el juego más popular del país.

RESULTADOS DEL QUINI 6 DEL MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

En la modalidad “Tradicional”, el premio superó los 2.400 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 06 – 21 – 22 – 34 – 37 – 42. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo se acumulará para el próximo sorteo del domingo.

En cuanto a la “Segunda Vuelta”, el pozo alcanzó los 3.808 millones de pesos. Los números fueron: 02 – 03 – 12 – 19 – 27 – 38, y al igual que en la modalidad anterior, no se registraron ganadores con seis aciertos, aumentando así el premio para el próximo sorteo.

La modalidad “Revancha” ofreció el premio más importante de la noche, con más de 8.400 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 03 – 15 – 21 – 22 – 30 – 32. Esta también finalizó sin ganadores con seis aciertos, lo que implica un mayor monto acumulado para el próximo sorteo.

Finalmente, en la modalidad “Siempre Sale”, se asignó un pozo de más de 284 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 01 – 07 – 27 – 31 – 36 – 42. En esta ocasión, hubo 30 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevó más de 9 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6, programado para el domingo, ofrecerá un pozo total estimado de más de 16.200 millones de pesos.