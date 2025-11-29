¿Quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre y cuánto se cobra en Anses?

La entidad previsional que administra los haberes y asignaciones en Argentina, conocida como Anses, advirtió que durante diciembre de 2025 — cuando se liquida el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo— algunos beneficiarios no recibirán ese extra. Los detalles de la medida.

Quiénes no cobran el aguinaldo en Anses

Según lo informado, quedan fuera del pago del SAC los titulares de ayudas sociales tales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), y quienes perciben prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La razón es que estas asignaciones tienen carácter social y no se enmarcan dentro del sistema contributivo del régimen previsional, por lo que no generan derecho al aguinaldo.

En cambio, el SAC estará abonado a quienes acceden a haberes previsionales: jubilados y pensionados regidos por el sistema contributivo. También cobrarán quienes perciben pensiones no contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para quienes sólo cobran AUH, AUE o SUAF —o prestaciones similares de carácter social— la noticia representa una contrariedad: aunque han visto ajustes mensuales recientes en sus montos, esas actualizaciones no incluyen el aguinaldo de diciembre.

Este patrón se repite anualmente, y desde ANSES recuerdan que el SAC está reservado únicamente a ingresos provenientes del sistema previsional o empleo registrado.