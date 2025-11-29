¿Quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre y cuánto se cobra en Anses?

Ana Salgueiro
cobro anses fechas montos

La entidad previsional que administra los haberes y asignaciones en Argentina, conocida como Anses, advirtió que durante diciembre de 2025 — cuando se liquida el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo— algunos beneficiarios no recibirán ese extra. Los detalles de la medida.

Quiénes no cobran el aguinaldo en Anses

Según lo informado, quedan fuera del pago del SAC los titulares de ayudas sociales tales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), y quienes perciben prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Presentación de la Libreta de AUH ante ANSES: Plazo hasta el 31 de diciembre 2025
Mirá también:

Presentación de la Libreta de AUH ante ANSES: Plazo hasta el 31 de diciembre 2025

La razón es que estas asignaciones tienen carácter social y no se enmarcan dentro del sistema contributivo del régimen previsional, por lo que no generan derecho al aguinaldo.

En cambio, el SAC estará abonado a quienes acceden a haberes previsionales: jubilados y pensionados regidos por el sistema contributivo. También cobrarán quienes perciben pensiones no contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para quienes sólo cobran AUH, AUE o SUAF —o prestaciones similares de carácter social— la noticia representa una contrariedad: aunque han visto ajustes mensuales recientes en sus montos, esas actualizaciones no incluyen el aguinaldo de diciembre.

Este patrón se repite anualmente, y desde ANSES recuerdan que el SAC está reservado únicamente a ingresos provenientes del sistema previsional o empleo registrado.

Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Mirá también:

Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
Consternación en Brandsen: un joven de 18 años fue hallado sin vida
Brandsen
Derrumbe fatal en Costa Esmeralda: Un obrero murió y otro lucha por su vida
La Costa
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
vuelco ruta 226
Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
vuelos baratos en argentina
Aerolíneas lanzan fuertes promociones por el Black Friday con descuentos y financiación para viajes nacionales e internacionales
Sociedad

Más leídas