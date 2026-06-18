¿querés postularte en arca? El cambio rotundo que fijó el organismo para tomar empleados

Si estás buscando incorporarte o cambiar de área dentro del esquema de fiscalización, las pautas de ingreso y movilidad interna cambiaron de forma drástica a partir de este mes.

El Gobierno Nacional oficializó las directrices administrativas que definen cómo se administrarán las vacantes y qué requisitos son indispensables para registrar los antecedentes laborales.

Los números del ajuste: vacantes congeladas y plazos de auditoría

La medida se da en el marco de un estricto ordenamiento fiscal que busca auditar la planta heredada de la antigua estructura de control.

Los informes internos detallan que la base de datos de la plataforma ASPA mantendrá las inscripciones abiertas por un período inicial de 90 días corridos para actualizar los perfiles técnicos de todo el país.

Asimismo, las jefaturas administrativas disponen de un plazo perentorio que vence el próximo 15 de julio para elevar el inventario detallado con el número exacto de vacantes huérfanas bajo penalidad de caducidad.

El nuevo filtro de control: tablero de monitoreo permanente

La reestructuración interna trajo consigo un mecanismo informático estricto para supervisar la dotación de la planta de personal de manera diaria.

Se implementó un tablero permanente de monitoreo para la gestión de recursos humanos, diseñado para controlar las altas, las bajas y las transferencias de puestos.

Con esta herramienta, las vacantes disponibles se ajustarán estrictamente al presupuesto ejecutado, evitando la creación de puestos duplicados o innecesarios en las distintas áreas de control aduanero e impositivo.

Aval obligatorio y fin de los topes numéricos previos

La flexibilidad en las incorporaciones externas estará sujeta al criterio directo de las máximas autoridades políticas de la agencia de recaudación.

A partir de ahora, todas las nuevas designaciones o llamados de selección deberán estar debidamente fundadas por las jefaturas solicitantes.

Además, será un requisito ineludible contar con la conformidad expresa del Director Ejecutivo del organismo, eliminándose los topes numéricos predeterminados que regían con anterioridad.

Registro digital en ASPA: la única vía de inscripción

Quienes busquen presentar sus credenciales académicas y laborales de forma externa deben utilizar obligatoriamente los canales informáticos integrados.

El ente estatal mantiene bajo su órbita la utilización excluyente de la plataforma conocida como ASPA (Aplicación para Selección de Personal ARCA).

A través de este sistema centralizado, los profesionales deben cargar sus títulos, especializaciones y antecedentes técnicos, los cuales quedan guardados en una base de datos activa para futuras convocatorias de examen y selección.