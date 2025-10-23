¿Qué pasa si no voto el 26 de octubre? Consecuencias, multas y cómo justificar tu ausencia

En Argentina, el voto es un derecho y también un deber cívico. Si te preguntás qué pasa si no votás, es fundamental que conozcas las implicaciones legales y las posibles consecuencias de no participar en las elecciones. La ley electoral es clara al respecto, y no emitir tu sufragio sin una justificación válida puede acarrear sanciones.

Acá te explicamos todo lo que tenés que saber si no fuiste a votar o si estás pensando en no hacerlo.

¿Es obligatorio votar en Argentina?

Sí, en Argentina el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. Esta obligación está establecida en el Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945). Si sos menor de 18 y mayor de 16, el voto es opcional, pero si te anotaste en el padrón y no votás, se te aplican las mismas sanciones que a un mayor de edad.

¿Cuáles son las consecuencias de no votar?

Si no votás y no justificás tu ausencia ante la Justicia Nacional Electoral, te exponés a las siguientes sanciones:

Multa económica: Se te impondrá una multa cuyo monto varía según el tipo de elección (PASO, generales, balotaje) y si es tu primera inasistencia o si ya tenés antecedentes. Los montos de las multas son actualizados periódicamente por la Cámara Nacional Electoral. Podés consultar los valores vigentes en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral.

La multa se aplica por cada elección a la que no asistas sin justificación. Es decir, si no votaste en las PASO, en las generales y en un eventual balotaje, te corresponderán tres multas distintas. Impedimento para realizar trámites: No podrás realizar trámites o gestiones en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales por el término de un año. Esto incluye: Obtener el pasaporte.

Renovar el DNI (en algunos casos, aunque es más laxo).

Acceder a cargos públicos.

Realizar trámites bancarios en bancos públicos. Inhabilitación para cargos públicos: Si sos un infractor reincidente y no pagás las multas, podés ser inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por un tiempo determinado.

¿Cómo saber si sos infractor y cuánto debés?

El sistema de la Justicia Nacional Electoral te permite consultar tu situación. Para saber si sos infractor y si tenés multas pendientes, podés hacerlo online:

Ingresá al Registro de Infractores al deber de votar con tu número de DNI.

Ahí podrás ver si debés justificar tu inasistencia o si ya se te impuso una multa.

En caso de tener multas, el sistema te dará las opciones para pagarlas (generalmente a través de medios de pago electrónicos o de forma presencial en entidades habilitadas).

¿Cómo justificar la no emisión del voto?

Si no pudiste votar, tenés un plazo de 60 días corridos a partir de la fecha de la elección para justificar tu ausencia. Podés hacerlo de forma online o presencial, dependiendo de la causal.

Las causas válidas para justificar la no emisión del voto son:

Distancia: Si te encontrabas a más de 500 kilómetros del lugar donde debías votar y tenés el justificativo de la autoridad policial más cercana que certifique tu presencia en ese lugar. Enfermedad: Si por razones de salud no pudiste concurrir a votar. Necesitás un certificado médico oficial que lo acredite. Fuerza mayor: Otras causas de fuerza mayor debidamente comprobadas que te impidieron asistir (ej. catástrofes naturales, internación de familiar directo, etc.). Servicios electorales: Si fuiste parte de los servicios que prestan las autoridades electorales o estuviste afectado a tareas de organismos o empresas de servicios públicos que impedían tu asistencia al acto comicial.

¿Dónde y cómo presentar la justificación?

Online: La Justicia Electoral suele habilitar una plataforma web para la presentación de justificaciones y descarga de comprobantes. Es el método más ágil y recomendado. Buscá el link en el sitio de la Cámara Nacional Electoral.

La Justicia Electoral suele habilitar una plataforma web para la presentación de justificaciones y descarga de comprobantes. Es el método más ágil y recomendado. Buscá el link en el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Presencial: También podés acercarte a la Secretaría Electoral de tu distrito con la documentación probatoria.

Importante: Si no justificás tu ausencia o si tu justificación no es aceptada, pasarás a integrar el Registro de Infractores y se te aplicará la multa correspondiente.

¿Qué pasa si tenés 70 años o más?

Para las personas de 70 años o más, el voto es optativo, no obligatorio. Si tenés esa edad o más, no se te aplicará ninguna multa ni sanción si no votás, ni tenés que presentar ninguna justificación.

¿Qué pasa si te mudaste y no actualizaste el DNI?

Si te mudaste y no actualizaste tu domicilio en el DNI, figurarás en el padrón con tu domicilio anterior. En ese caso:

Deberías votar en tu domicilio anterior. Si estás a más de 500 km de distancia de ese lugar, podés justificar tu ausencia como “distancia”.

Si estás a más de 500 km de distancia de ese lugar, podés justificar tu ausencia como “distancia”. Es fundamental que actualices tu DNI con tu domicilio real antes del cierre del padrón electoral para las próximas elecciones, para evitar inconvenientes y poder votar cerca de tu casa. Para saber cómo actualizar tu DNI, consultá el sitio oficial de RENAPER.

En definitiva, no votar en Argentina sin justificación implica consecuencias legales y económicas. Si te es imposible cumplir con tu deber cívico, asegurate de justificar tu ausencia en tiempo y forma para evitar problemas.