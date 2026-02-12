La Provincia de Buenos Aires implementa pago mensual de Patentes: Lo que necesitás saber este 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó un cambio estructural en la forma de abonar el Impuesto a los Automotores para este 2026. A partir de marzo, el organismo recaudador dejará atrás el tradicional esquema de cinco cuotas bimestrales para pasar a un sistema de 10 cuotas mensuales.

Esta medida busca aliviar el bolsillo de los contribuyentes al dividir el monto anual en pagos más pequeños y manejables, evitando los saltos bruscos que generaban las facturas acumuladas de dos meses. Si tenés un vehículo radicado en la Provincia, acá te contamos todo lo que necesitás saber para organizar tus finanzas y aprovechar los descuentos vigentes.

Calendario de vencimientos: Agendá estas fechas

El nuevo cronograma arranca oficialmente en marzo. Es fundamental que prestes atención al primer vencimiento, ya que es la fecha clave si querés optar por cancelar todo el año junto y congelar el precio con descuento.

Cuota 1 y Pago Anual: Vence el 10 de marzo de 2026 .

Vence el . Cuota 2: 9 de abril.

9 de abril. Cuota 3: 7 de mayo.

7 de mayo. Cuota 4: 9 de junio.

9 de junio. Cuota 5: 8 de julio.

8 de julio. Cuota 6: 11 de agosto.

11 de agosto. Cuota 7: 10 de septiembre.

10 de septiembre. Cuota 8: 9 de octubre.

9 de octubre. Cuota 9: 10 de noviembre.

10 de noviembre. Cuota 10: 10 de diciembre.

Dato clave: Aunque pasamos a un esquema mensual, el monto total anual del impuesto no cambia por esta modificación; simplemente se divide en más partes para facilitar el pago.

Descuentos confirmados para 2026

ARBA mantiene una política de incentivos para quienes cumplen en tiempo y forma. Para este año, las bonificaciones son claras y pueden significar un ahorro importante:

1. Bonificación por Pago Anual (15%)

Si decidís cancelar el total del impuesto del año en un solo pago, accedés automáticamente a un 15% de descuento.

Requisito: Pagar el saldo anual completo antes o en el mismo día del vencimiento de la primera cuota (10 de marzo).

2. Bonificación por Buen Cumplimiento (10%)

Si preferís pagar mes a mes, podés obtener un 10% de bonificación en cada cuota.

Requisito: Pagar estrictamente en término (antes de la fecha de vencimiento de cada mes) y tener la situación fiscal al día.

Pagar estrictamente en término (antes de la fecha de vencimiento de cada mes) y tener la situación fiscal al día. Beneficio extra: Este descuento aplica también si estás adherido al débito automático o tarjeta de crédito, lo cual es una excelente estrategia para no olvidarte y perder el beneficio.

Cómo descargar tu boleta y pagar online

La agencia sigue profundizando su digitalización y ya casi no envía boletas en papel. Para cumplir con tus obligaciones, tenés varias vías 100% digitales y seguras.

Opciones de pago habilitadas:

Cuenta DNI: Podés pagar escaneando el código QR directamente desde la App.

Podés pagar escaneando el código QR directamente desde la App. Web de ARBA: Ingresando a la sección “Pagar” con tu número de patente.

Ingresando a la sección “Pagar” con tu número de patente. Home Banking: A través de la red Link o Banelco.

A través de la red Link o Banelco. Billeteras virtuales: Mercado Pago y otras apps que permitan pago de servicios.

Mercado Pago y otras apps que permitan pago de servicios. Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, Cabal (permite pago telefónico o adhesión a débito).

Paso a paso para bajar la boleta digital:

Ingresá a arba.gov.ar. Hacé clic en el botón de “Automotor”. Ingresá tu dominio (patente) y el código de validación. Seleccioná “Descargar boleta” o elegí la opción de “Pago electrónico” para abonar en el momento.

¿Quiénes pagarán menos este año?

Según las estimaciones oficiales de la provincia, la nueva Ley Impositiva 2026 trajo una reestructuración de las valuaciones fiscales y las alícuotas.

La mayoría paga menos: Se estima que 3 de cada 4 contribuyentes recibirán boletas con un importe nominal menor al del año pasado.

Se estima que recibirán boletas con un importe nominal menor al del año pasado. Autos de alta gama: Los vehículos con valuaciones fiscales más altas son la excepción y verán incrementos ajustados a la inflación y al valor de mercado de la unidad.

El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que esta medida de “cuotificación mensual” responde a una necesidad de acompañar la economía diaria de las familias, permitiendo una planificación de gastos más fluida sin los picos de consumo que implicaba el pago bimestral.

Adhesión a la Boleta por Mail

Si todavía no lo hiciste, es muy recomendable suscribirte al servicio de “Boleta por Mail”. De esta forma, te asegurás de recibir el aviso de vencimiento en tu correo electrónico unos días antes, evitando olvidos que te hagan perder el 10% de descuento por pago en término.

El trámite se hace desde la web oficial, es gratuito y solo necesitás tu CUIT y la patente del vehículo. Una vez adherido, la boleta te llega todos los meses a tu bandeja de entrada lista para pagar.