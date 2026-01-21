Provincia: Alerta meteorológica por tormentas fuertes y granizo para este miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que incluye ráfagas y posible caída de granizo. Conocé el mapa de las zonas afectadas para la noche de este miércoles 21 y la jornada del jueves 22 de enero.

Ignacio Hernández
Clima tormentas lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de alertas tempranas este miércoles por la tarde, advirtiendo sobre la formación de tormentas de variada intensidad que afectarán a una extensa región de la Provincia de Buenos Aires durante las próximas horas y se extenderán a lo largo del jueves.

Según el reporte emitido a las 18 horas, rige una alerta amarilla que pone en guardia a varios municipios por fenómenos que podrían incluir fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

Zonas afectadas este miércoles 21 de enero

Lluvia tormenta pba ruta

Para lo que resta de la jornada de este miércoles, el mapa del organismo oficial muestra una zona de cobertura en el sur y centro-sur bonaerense. Las condiciones desmejorarán hacia la noche, afectando principalmente a las zonas de:

  • Adolfo Gonzales Chaves
  • Centro de Lobería
  • Norte de Coronel Dorrego
  • Norte de Necochea
  • Norte de San Cayetano
  • Norte de Tres Arroyos
  • Benito Juárez y Laprida (sectores parciales)

El mapa de la alerta para el jueves 22 de enero

La situación meteorológica se intensificará y expandirá territorialmente durante el jueves 22. Según las proyecciones del SMN, el área de cobertura de la alerta amarilla se desplazará cubriendo gran parte del oeste y sudoeste de la provincia.

Se esperan tormentas en distritos claves como:

  • Oeste bonaerense: Trenque Lauquen, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Daireaux y Adolfo Alsina.
  • Sudoeste y Costa Atlántica Sur: Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Tornquist, Puan y Villarino.
  • Centro-Oeste: Bolívar, Pehuajó y zonas de influencia.

¿Qué implica la Alerta Amarilla?

El nivel amarillo indica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por:

  • Ráfagas intensas.
  • Importante actividad eléctrica.
  • Ocasional caída de granizo.
  • Abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones ante la alerta

  1. No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  2. Evitá actividades al aire libre.
  3. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  4. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  5. Estate atento ante la posible caída de granizo.
Más leídas