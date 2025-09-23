Promociones de primavera en Aerolíneas y Low Cost para viajar dentro y fuera del país

Cuando llega la primavera, muchos viajeros empiezan a revisar precios y activar alertas en webs de turismo y aerolíneas para aprovechar promociones. Esta temporada baja suele ser un buen momento para encontrar tarifas accesibles y planificar desde escapadas cortas hasta vacaciones de verano, siempre con la atención puesta en los descuentos que se ofrecen por tiempo limitado.

Descuentos de Aerolíneas Argentinas en vuelos de cabotaje

Aerolíneas Argentinas lanzó un 10% de descuento en todos sus vuelos dentro del país. La promoción se puede aprovechar hasta el domingo 28 de septiembre y no tiene límite de fecha de viaje, lo que permite planificar con anticipación para los meses de verano.

Algunos ejemplos de tarifas con el descuento aplicado:

Buenos Aires – Bariloche : $105.553 ida y vuelta en octubre y diciembre (tarifa Promo, solo incluye artículo personal). En enero, del 9 al 19 cuesta $230.924, pero retrasando la vuelta al 21 la tarifa baja a $164.417.

: $105.553 ida y vuelta en octubre y diciembre (tarifa Promo, solo incluye artículo personal). En enero, del 9 al 19 cuesta $230.924, pero retrasando la vuelta al 21 la tarifa baja a $164.417. Buenos Aires – Ushuaia : $236.178 en octubre; en diciembre, antes de las Fiestas, $452.592.

: $236.178 en octubre; en diciembre, antes de las Fiestas, $452.592. Buenos Aires – Mendoza: del 5 al 12 de noviembre, $172.665. Existe también una opción de $138.198 con escala en Neuquén.

Además, Aerolíneas Argentinas anunció recientemente dos rutas internacionales: vuelos directos a Aruba, en el Caribe, y a Cabo Frío y Búzios, dos de los destinos más elegidos por los argentinos en Brasil.

Promociones vigentes en JetSMART

La low cost JetSMART puso en marcha diferentes propuestas para vuelos domésticos e internacionales:

Hasta 40% de descuento con el código ADIOSITO , válido hasta el 22 de septiembre a las 10 (o hasta agotar stock). Permite volar entre el 29/9 y el 18/12/2025. Ejemplo: vuelo a Iguazú en octubre, $100.806. Con el código, baja a $83.912 (17% menos).

con el código , válido hasta el 22 de septiembre a las 10 (o hasta agotar stock). Permite volar entre el 29/9 y el 18/12/2025. 25% de descuento en vuelos internacionales (Brasil, Chile, Perú y Paraguay, entre otros) con el código OFERTA25 , disponible hasta el 22 de septiembre a las 10 para viajar entre octubre y el 18 de diciembre.

(Brasil, Chile, Perú y Paraguay, entre otros) con el código , disponible hasta el 22 de septiembre a las 10 para viajar entre octubre y el 18 de diciembre. Beneficios exclusivos para socios Clarín 365 : 15% de descuento para tarjeta Clásica. 20% para tarjeta Plus. Aplica para viajes con fecha de salida al menos 10 días después de la compra y hasta el 18 de diciembre de 2025, excluyendo feriados de noviembre y diciembre.

:

Oferta de primavera de Flybondi

La aerolínea Flybondi se sumó a las promociones con rebajas especiales entre el 19 y el 21 de septiembre:

25% de descuento en vuelos nacionales .

. 10% de descuento en vuelos internacionales .

. Para acceder es necesario aplicar el código PRIMAVERA .

. El período de viaje permitido va del 19/9 al 21/12/2025.

Ejemplo de tarifa: un vuelo a El Calafate del 1 al 6 de diciembre cuesta $339.000, pero con el descuento la tarifa se reduce a $266.428.