Profundo pesar en Ranchos: Una menor fue hallada sin vida

Francisco Díaz
duelo nena

La comunidad de Ranchos atraviesa horas de profunda consternación tras conocerse en el día de hoy el hallazgo sin vida de una menor de edad en esa localidad bonaerense.

El hecho generó un fuerte impacto social, motivo por el cual fueron suspendidas todas las actividades programadas para la jornada, tanto en instituciones educativas como en distintos ámbitos comunitarios.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores precisiones sobre las circunstancias del caso. No obstante, las actuaciones correspondientes se encuentran en curso con intervención de los organismos judiciales competentes, que trabajan para esclarecer lo sucedido.

En este contexto de dolor, distintas instituciones y vecinos expresaron su acompañamiento y solidaridad hacia la familia de la menor, haciendo llegar sus condolencias y respeto ante la irreparable pérdida.

