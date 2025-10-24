Profundo pesar en el Partido de La Costa por el fallecimiento de un veterano de Malvinas

El Partido de La Costa despide con gran tristeza a Rubén Osmar Aguirre, vecino y veterano de la Guerra de Malvinas, quien falleció esta semana dejando una huella imborrable en la comunidad.

Aguirre integró la Compañía de Ingenieros 601 como soldado clase 62 durante el conflicto bélico de 1982, cumpliendo funciones en las Islas Malvinas. Desde fines de la década del ’90 eligió radicarse en el distrito, donde construyó una vida marcada por la humildad, el compromiso y el profundo sentido de pertenencia hacia la comunidad costera.

Sus compañeros, familiares y vecinos lo recuerdan con afecto y respeto, destacando su entrega, su compañerismo y su permanente labor para mantener viva la memoria de los héroes del Atlántico Sur. Su nombre se suma al reconocimiento constante que el pueblo de La Costa brinda a quienes defendieron la soberanía nacional.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo este viernes 24 de octubre, en la sala velatoria ubicada en Avenida San Bernardo 1150, donde una guardia de honor del Ejército Argentino rindió homenaje a su trayectoria y servicio a la Patria.

La Municipalidad de La Costa expresó su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos de Rubén Aguirre en este momento de profundo dolor, y manifestó su reconocimiento a su memoria y a su entrega por la Nación.