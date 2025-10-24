Profundo pesar en el Partido de La Costa por el fallecimiento de un veterano de Malvinas

Francisco Díaz
veterano la costa

El Partido de La Costa despide con gran tristeza a Rubén Osmar Aguirre, vecino y veterano de la Guerra de Malvinas, quien falleció esta semana dejando una huella imborrable en la comunidad.

Aguirre integró la Compañía de Ingenieros 601 como soldado clase 62 durante el conflicto bélico de 1982, cumpliendo funciones en las Islas Malvinas. Desde fines de la década del ’90 eligió radicarse en el distrito, donde construyó una vida marcada por la humildad, el compromiso y el profundo sentido de pertenencia hacia la comunidad costera.

Cumple Fiesta llega este sábado a La Costa con celebraciones gratuitas para los chicos
Mirá también:

Cumple Fiesta llega este sábado a La Costa con celebraciones gratuitas para los chicos

Sus compañeros, familiares y vecinos lo recuerdan con afecto y respeto, destacando su entrega, su compañerismo y su permanente labor para mantener viva la memoria de los héroes del Atlántico Sur. Su nombre se suma al reconocimiento constante que el pueblo de La Costa brinda a quienes defendieron la soberanía nacional.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo este viernes 24 de octubre, en la sala velatoria ubicada en Avenida San Bernardo 1150, donde una guardia de honor del Ejército Argentino rindió homenaje a su trayectoria y servicio a la Patria.

La Municipalidad de La Costa expresó su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos de Rubén Aguirre en este momento de profundo dolor, y manifestó su reconocimiento a su memoria y a su entrega por la Nación.

Conmoción en Las Toninas: revelan cómo fue asesinado el comerciante hallado enterrado en su casa
Mirá también:

Conmoción en Las Toninas: revelan cómo fue asesinado el comerciante hallado enterrado en su casa
ETIQUETAS
Compartir este artículo
anses prestacion cobro
La Plan por Desempleo de ANSES paga hasta $322.000: Cómo cobrar el beneficio si te quedaste sin trabajo
Anses
WMFWAXM7CJAJJGAAZXLZZNKWZU
Tragedia en la Panamericana: Violento choque múltiple entre camiones y autos deja un saldo fatal e incendio devastador
Provincia
Clima tormentas lluvia
La Provincia de Buenos Aires bajo Alerta Naranja: Se vienen tormentas fuertes y hay que prepararse
Provincia
junin temporal
Fuerte tormenta en Junín dejó techos volados, árboles caídos y cortes de luz en varios barrios
Provincia
puma
Vecinos en alerta por la presencia de un puma en Mar Chiquita
Provincia
alerta tormentas va
Viernes bajo alerta por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires
Provincia
gallina
Prohíben en todo el país la venta de la clásica “Gallinita” de oblea
Nacionales

Más leídas