Profunda consternación en Ranchos por la trágica determinación de un ex juez de paz

Francisco Díaz
suicidio juez de paz ranchos1

Una profunda conmoción se vive en la localidad bonaerense de Ranchos, cabecera del partido de General Paz, tras conocerse el fallecimiento del ex juez de paz Miguel Ángel Escapil, de 69 años, quien fue hallado sin vida en el partido de Ensenada.

El hecho ocurrió sobre la diagonal 74, a la altura del predio del Ceamse, en sentido hacia Punta Lara, cuando personal que patrullaba la zona advirtió la presencia de un automóvil Volkswagen Golf gris detenido sobre la banquina. Al acercarse, los efectivos observaron a un hombre recostado sobre el pasto que no respondía a los llamados, y tras ser asistido, constataron que se hallaba sin signos vitales.

De acuerdo con las actuaciones, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Escapil, domiciliado en Ranchos. En el lugar se encontraron elementos personales, dinero, un arma de fuego y una carta dirigida a su familia y al fiscal interviniente.

Las tareas periciales fueron supervisadas por la Ayudantía Fiscal de Ensenada, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, bajo la intervención del fiscal Álvaro Garganta, quien, tras las primeras diligencias, caratuló la causa como “suicidio”.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó la toma de muestras y procedió al secuestro del vehículo para continuar con las averiguaciones. La autopsia fue dispuesta para las próximas horas a fin de establecer las causas y el horario aproximado del deceso.

Horas más tarde, se confirmó que el fallecido se desempeñó durante varios años como juez de paz en la ciudad de Ranchos, donde su trágica decisión generó profunda consternación entre colegas, vecinos y conocidos.

