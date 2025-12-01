Primer día del último mes del año con nubes y chances de lluvia: así sigue la semana

Francisco Díaz
fresco diciemvre

Este lunes 1° de diciembre — primer día del último mes del año — se espera que la jornada arranque con cielo mayormente nublado en buena parte de la provincia bonaerense.

  • Por la mañana podrían registrarse chubascos aislados
  • Hacia la tarde, el cielo se mantendría con nubosidad variable — nubes intermitentes o parches de sol — y el termómetro podría llegar a unos 19-20 °C.
  • Ya por la noche, se espera una baja gradual de la temperatura, con valores cercanos a los 14-15 °C y cielo parcialmente nublado.

Además, rige una advertencia meteorológica para algunas zonas de la provincia por lluvias que podrían ser localmente fuertes.

Proponen un nuevo impuesto al metano y estalla la furia del campo en Buenos Aires
Mirá también:

Proponen un nuevo impuesto al metano y estalla la furia del campo en Buenos Aires

Diciembre marca el inicio del último mes de 2025, un momento donde muchas familias ya piensan en las fiestas, vacaciones, salidas al campo o a la costa.

Este lunes arranca con clima inestable y temperaturas moderadas, lo que probablemente modifique planes, sobre todo los que involucren actividades al aire libre.

Si consideramos que faltan treinta días para que se termine el año, este arranque puede ser una señal de que conviene mantener cierta flexibilidad en los planes.

Qué tener en cuenta

  • Si estás en zonas rurales o con caminos de tierra, conviene estar atento: los chubascos pueden complicar el estado de los caminos.
  • Si vas a salir por la tarde o la noche, no descartes llevar algo de abrigo, ya que las temperaturas bajarán.
  • Para actividades al aire libre o trabajos al aire libre, mejor planificar con cierta apertura: el clima puede variar, por lo que conviene revisar el pronóstico del tiempo más adelante.

Pronóstico extendido

Algunos chubascosHoy20°12°Algunos chubascos
Más cálidomartes25°15°Más cálido
Soleadomiércoles28°17°Soleado
Soleadojueves32°19°Soleado
Algunas tormentas eléctricasviernes31°16°Algunas tormentas eléctricas
Mayormente soleadosábado29°14°Mayormente soleado
Sol entre nubes altasdomingo26°14°Sol entre nubes altas

Tras un inicio de semana con algo de inestabilidad (lunes con posibles chubascos), el clima tenderá a mejorar considerablemente entre el martes y el jueves, con sol, temperaturas agradables a cálidas y pocas probabilidades de lluvia — ideal si planeás actividades al aire libre, trabajos o salidas.

El día jueves se perfila como el más cálido de la semana, con máximas que podrían superar los 30 °C.

Hacia el viernes podría volver la inestabilidad, con riesgo de tormentas eléctricas — convendría tener en cuenta esa posibilidad sobre todo si pensás hacer actividades al aire libre.

El fin de semana (sábado y domingo) parece tener un clima moderado y estable, con buen tiempo y temperaturas suaves — una buena ventana para salidas o actividades recreativas.

Cuenta DNI en Diciembre 2025: Guía de beneficios confirmados para fin de año
Mirá también:

Cuenta DNI en Diciembre 2025: Guía de beneficios confirmados para fin de año
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20251130 133246 (1280 x 721 píxel)
Tragedia: falleció un músico de 35 años durante un recital en La Plata
Provincia
fresco noviem
Noviembre se despide con inestabilidad en gran parte de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Tragedia en Córdoba: un nene de 5 años se ahoga en su cumpleaños al caer en la pileta
Tragedia en Córdoba: un nene de 5 años se ahogó en su cumpleaños al caer en la pileta
Nacionales
Dia del mate
Día Nacional del Mate: Descubrí sus increíbles beneficios para el Metabolismo, la Digestión y el Equilibrio Emocional
Sociedad
Futbol libre tv org ver
Fútbol Libre org: Cómo ver partidos en vivo y mejores alternativas online
Deportes
Ver TNT Sports en vivo online
Ver TNT Sports En Vivo Online: Dónde mirar fútbol argentino gratis
Deportes
Colapinto finaliza 17° en el GP de Italia, Verstappen se lleva otra victoria sin sorpresas
A qué hora corre Colapinto hoy: dónde ver la F1 en vivo, horario y plataformas online
Deportes

Más leídas