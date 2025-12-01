Primer día del último mes del año con nubes y chances de lluvia: así sigue la semana

Este lunes 1° de diciembre — primer día del último mes del año — se espera que la jornada arranque con cielo mayormente nublado en buena parte de la provincia bonaerense.

Por la mañana podrían registrarse chubascos aislados

Hacia la tarde, el cielo se mantendría con nubosidad variable — nubes intermitentes o parches de sol — y el termómetro podría llegar a unos 19-20 °C .

. Ya por la noche, se espera una baja gradual de la temperatura, con valores cercanos a los 14-15 °C y cielo parcialmente nublado.

Además, rige una advertencia meteorológica para algunas zonas de la provincia por lluvias que podrían ser localmente fuertes.

Diciembre marca el inicio del último mes de 2025, un momento donde muchas familias ya piensan en las fiestas, vacaciones, salidas al campo o a la costa.

Este lunes arranca con clima inestable y temperaturas moderadas, lo que probablemente modifique planes, sobre todo los que involucren actividades al aire libre.

Si consideramos que faltan treinta días para que se termine el año, este arranque puede ser una señal de que conviene mantener cierta flexibilidad en los planes.

Qué tener en cuenta

Si estás en zonas rurales o con caminos de tierra, conviene estar atento: los chubascos pueden complicar el estado de los caminos.

Si vas a salir por la tarde o la noche, no descartes llevar algo de abrigo, ya que las temperaturas bajarán.

Para actividades al aire libre o trabajos al aire libre, mejor planificar con cierta apertura: el clima puede variar, por lo que conviene revisar el pronóstico del tiempo más adelante.

Pronóstico extendido

Hoy 20°12° Algunos chubascos martes 25°15° Más cálido miércoles 28°17° Soleado jueves 32°19° Soleado viernes 31°16° Algunas tormentas eléctricas sábado 29°14° Mayormente soleado domingo 26°14° Sol entre nubes altas

Tras un inicio de semana con algo de inestabilidad (lunes con posibles chubascos), el clima tenderá a mejorar considerablemente entre el martes y el jueves, con sol, temperaturas agradables a cálidas y pocas probabilidades de lluvia — ideal si planeás actividades al aire libre, trabajos o salidas.

El día jueves se perfila como el más cálido de la semana, con máximas que podrían superar los 30 °C.

Hacia el viernes podría volver la inestabilidad, con riesgo de tormentas eléctricas — convendría tener en cuenta esa posibilidad sobre todo si pensás hacer actividades al aire libre.

El fin de semana (sábado y domingo) parece tener un clima moderado y estable, con buen tiempo y temperaturas suaves — una buena ventana para salidas o actividades recreativas.