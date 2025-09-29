Primavera inicia con temperaturas en ascenso: Anticipan un último trimestre caluroso

La primavera acaba de comenzar y las temperaturas muestran un marcado aumento en la provincia de Buenos Aires y buena parte del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el último trimestre del año podría registrar temperaturas superiores a los promedios históricos, junto a variaciones significativas en las precipitaciones.

Clima más caluroso de lo habitual

El reporte trimestral del SMN (octubre-diciembre) indica un aumento sostenido de las temperaturas, especialmente en el centro del país. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos presentan hasta un 50% de probabilidades de superar los promedios históricos.

Lluvias de primavera: Buenos Aires se mantiene estable

En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Buenos Aires se mantendrá dentro de los valores normales. Sin embargo, otras regiones presentan comportamientos distintos:

Mesopotamia y Patagonia: déficit hídrico significativo, con lluvias menores a las habituales.

déficit hídrico significativo, con lluvias menores a las habituales. Noroeste argentino (NOA): se anticipan lluvias más intensas de lo habitual, con riesgo de complicaciones locales.

Los especialistas del SMN anticipan que la primavera 2025 se caracterizará por un incremento térmico sostenido, con olas de calor posibles hacia fines de año y un patrón de lluvias heterogéneo.

La provincia de Buenos Aires experimentará temperaturas superiores a la media histórica, aunque mantendrá niveles de precipitaciones normales.