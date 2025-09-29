Primavera inicia con temperaturas en ascenso: Anticipan un último trimestre caluroso

Francisco Díaz

La primavera acaba de comenzar y las temperaturas muestran un marcado aumento en la provincia de Buenos Aires y buena parte del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el último trimestre del año podría registrar temperaturas superiores a los promedios históricos, junto a variaciones significativas en las precipitaciones.

Clima más caluroso de lo habitual

El reporte trimestral del SMN (octubre-diciembre) indica un aumento sostenido de las temperaturas, especialmente en el centro del país. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos presentan hasta un 50% de probabilidades de superar los promedios históricos.

Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: Todos los beneficios del mes
Mirá también:

Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: Todos los beneficios del mes

Lluvias de primavera: Buenos Aires se mantiene estable

En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Buenos Aires se mantendrá dentro de los valores normales. Sin embargo, otras regiones presentan comportamientos distintos:

  • Mesopotamia y Patagonia: déficit hídrico significativo, con lluvias menores a las habituales.
  • Noroeste argentino (NOA): se anticipan lluvias más intensas de lo habitual, con riesgo de complicaciones locales.

Los especialistas del SMN anticipan que la primavera 2025 se caracterizará por un incremento térmico sostenido, con olas de calor posibles hacia fines de año y un patrón de lluvias heterogéneo.

La provincia de Buenos Aires experimentará temperaturas superiores a la media histórica, aunque mantendrá niveles de precipitaciones normales.

Fatal accidente en General Belgrano: Joven motociclista murió tras chocar con una camioneta
Mirá también:

Fatal accidente en General Belgrano: Joven motociclista murió tras chocar con una camioneta
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento AUH bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Octubre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
Descuentos de Cuenta DNI se mantienen durante julio en supermercados y ferias del país
Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: Todos los beneficios del mes
Provincia
mercado pago app news
Billeteras virtuales: cómo será la retención de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
feriados argentina
¡Atención, viajeros! El feriado de octubre 2025 se mueve: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?
Provincia
Aumenta la tarifa de la VTV en Buenos Aires: ahora cuesta $79.640,87 desde julio 2025
Ojo al Dato: ¿Qué autos quedan exentos de la VTV en octubre 2025?
Provincia Sociedad
pasajes tren
Tren a Mar del Plata temporada 2025/2026: horarios, precios y restricciones por obras
Turismo
avioneta miramar
Tragedia aérea en Miramar: Murió una mujer al no abrirse su paracaídas durante un salto
Provincia

Más leídas