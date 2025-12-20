Presupuesto 2026: el Senado aprobó dictamen sin modificaciones y se prepara para el debate

El Senado aprobó el dictamen del Presupuesto 2026 sin modificaciones, tal como llegó de la Cámara de Diputados. El proyecto quedó listo para ser tratado en el Congreso la próxima semana, sin los cambios que pretendía el oficialismo.

Detalles del Dictamen Aprobado en el Senado

El dictamen reunió las 11 firmas necesarias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Ezequiel Atauche. No prosperó el intento de La Libertad Avanza de reincorporar el Capítulo XI, que había sido previamente rechazado en Diputados. En ese apartado se incluía, entre otros puntos, cambios en el financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Discapacidad.

Estrategias del Gobierno y Posibles Cambios en el Recinto

Según fuentes parlamentarias, la estrategia del Gobierno ahora sería intentar introducir cambios directamente durante el debate en el recinto, aunque no está claro si contará con el apoyo necesario.

Reacciones desde la Casa Rosada

En la Casa Rosada, la noticia caló con malestar y no se descarta que evalúen vetar la ley si el Presupuesto es aprobado sin los cambios pretendidos. Desde el gobierno nacional sostienen que el texto vigente no se ajusta a los objetivos fiscales que plantea el equipo económico.