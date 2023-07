Preocupación por la salud de Johnny Depp: Lo encontraron inconsciente en un hotel

El reconocido actor Johnny Depp fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel en Budapest, lo que ha generado preocupación sobre su estado de salud.

Depp estaba en la capital de Hungría para dar un concierto con su banda de rock "Hollywood Vampires" espectáculo que tuvo que ser cancelado debido a la condición del actor.

Hollywood Vampires anunció la cancelación del concierto a través de un comunicado en sus redes sociales, expresando su amor y aprecio por los fans y pidiendo disculpas por las circunstancias imprevistas. La noticia de la cancelación llegó minutos antes del inicio del concierto, lo que generó malestar entre el público que había acudido al estadio con la ilusión de ver a la banda.





Hollywood Vampires es una banda de rock formada por Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith, y otros músicos invitados. La banda rinde tributo al rock de los años 60 y 70 con versiones de grupos legendarios como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Rolling Stones, entre otros.

Según informes de medios húngaros, se cree que el actor estaba inconsciente debido a que había bebido en exceso. El artista tuvo que ser atendido por los médicos y por el momento no hay un informe oficial sobre el estado de salud del actor.