Precio del Kit Starlink Itinerante en Argentina: Cuánto sale en octubre de 2025

Si sos un viajero, tenés una motorhome o simplemente necesitás internet satelital de alta velocidad que te acompañe en movimiento, el Kit Starlink Itinerante (conocido también como Starlink Roam) es la solución que estás buscando en Argentina. Con los recientes ajustes de precios y la introducción de la versión Mini, la propuesta de la compañía de Elon Musk se volvió aún más atractiva.

A continuación, te desglosamos el precio actualizado del hardware y los costos mensuales de los planes itinerantes en Argentina a octubre de 2025.

1. Precio del Hardware (Kit Starlink Itinerante)

El costo inicial es un pago único por el equipo necesario para conectarte a la red Starlink. Actualmente, podés optar por dos versiones del kit: el Estándar y el más portátil Mini, que tuvo una importante rebaja.

Tipo de Equipo Precio (Pago Único) Descripción Starlink Mini $151.600 ARS Versión ultraportátil, ideal para viajes y fácil de transportar. (Con descuentos aplicados) Equipo Estándar $499.999 ARS Equipo tradicional de Starlink, más robusto. Costo de Envío $24.400 ARS Cargo adicional fijo por el envío de cualquiera de los kits.

Dato clave: La antena Starlink Mini es la opción más conveniente para la mayoría de los usuarios itinerantes. Su precio oficial en la web con el descuento vigente es de $151.600 (a esto sumale el costo de envío de $24.400).

2. Costo Mensual del Servicio Itinerante (Plan)

Además de comprar el kit de hardware, tenés que elegir un plan mensual de servicio para activar la conexión. El plan Itinerante te permite utilizar internet en cualquier lugar con cobertura en Argentina y el mundo (sujeto a las políticas de viaje internacional de Starlink).

Existen dos opciones principales de planes mensuales para el servicio Itinerante:

Plan Mensual Precio por Mes Notas Importantes Itinerante de 50 GB (Promocional) $44.100 ARS Precio promocional por los primeros 6 meses. Luego el costo se ajusta a $63.000 ARS por mes. Ideal para uso moderado en viajes. Itinerante Ilimitado $87.500 ARS Datos ilimitados. Perfecto para motorhomes, nómadas digitales o quienes requieren streaming y videollamadas constantes en movimiento.

Los precios de los planes ya tienen los impuestos y tarifas incluidos para Argentina.

Preguntas frecuentes del usuario itinerante

Para tomar la mejor decisión, es importante que entiendas las diferencias y particularidades del servicio Itinerante:

¿Qué es el plan “itinerante” o “roam”?

Es el servicio de Starlink diseñado específicamente para usuarios que necesitan movilidad. A diferencia del plan Residencial (que está fijo a una dirección), el plan Itinerante te permite cambiar tu ubicación y usar el servicio en diferentes puntos geográficos, lo cual es ideal para casas rodantes, camping o trabajo remoto en zonas rurales.

¿Se puede usar starlink en movimiento (en un vehículo)?

Sí, el plan Itinerante permite el uso en movimiento (mientras conducís), siempre y cuando utilices la antena adecuada. La antena Estándar y la Mini están optimizadas para un fácil transporte y configuración rápida al detenerte, pero si lo que buscás es conexión constante mientras te desplazás a alta velocidad, la empresa recomienda la adquisición de un hardware de mayor rendimiento (como el kit de Alta Performance o los planes de Movilidad Terrestre para empresas), aunque muchos usuarios de vehículos recreativos optan por el Mini para uso ocasional en trayectos cortos o al detenerse.

¿Con qué kit me conviene empezar, el mini o el estándar?

Starlink Mini ($151.600 + envío): Es la mejor opción en términos de costo/beneficio y portabilidad. Es más liviano, fácil de guardar y funciona perfectamente para el plan itinerante.

Es la mejor opción en términos de costo/beneficio y portabilidad. Es más liviano, fácil de guardar y funciona perfectamente para el plan itinerante. Equipo Estándar ($499.999 + envío): Es más grande y ofrece un rendimiento ligeramente superior en condiciones climáticas adversas o si la tenés instalada permanentemente en un techo amplio, pero su precio inicial es significativamente más alto.

Para el usuario promedio que viaja en auto o motorhome, el Kit Starlink Mini representa la opción más inteligente tras la reciente baja de precios.

Resumen de costos totales de inicio (kit + primer mes)

Para que te quede claro el gasto inicial total (Hardware + Envío + Primer Mes de Servicio), acá te dejamos el detalle con la opción más económica y la más común:

Opción de Kit + Plan Costo Inicial (Kit + Envío) Costo Mensual (Primer Mes) Costo Total de Inicio Mini + 50 GB Promo $151.600 + $24.400 = $176.000 $44.100 $220.100 ARS Mini + Ilimitado $151.600 + $24.400 = $176.000 $87.500 $263.500 ARS Estándar + Ilimitado $499.999 + $24.400 = $524.399 $87.500 $611.899 ARS

Nota: Estos precios están vigentes a octubre de 2025 y pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía o variaciones cambiarias en el corto plazo.