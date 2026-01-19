PNC de ANSES con aumento en febrero 2026: Montos confirmados y calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de haberes para febrero de 2026. Tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se ubicó en un 2,84%, todas las prestaciones previsionales recibirán un ajuste equivalente. Para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), este incremento llega acompañado de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario.

El Gobierno ratificó que el bono de $70.000 se mantendrá vigente durante todo el ejercicio 2026, tal como se proyectó en el Presupuesto Nacional. Este adicional resulta clave para el bolsillo de los pensionados, ya que compensa el desfasaje del haber básico frente a la inflación acumulada.

Cuánto cobro de PNC en febrero 2026 según cada categoría

El monto a cobrar varía dependiendo del tipo de pensión, ya que algunas están atadas a un porcentaje del haber mínimo, mientras que otras se equiparan al 100%.

PNC por Invalidez y por Vejez

Estas pensiones equivalen al 70% de la jubilación mínima.

Haber básico con aumento: $251.453,59

Bono de refuerzo: $70.000

Total a cobrar: $321.453,59

PNC para Madres de Siete Hijos o más

Esta prestación se equipara legalmente al monto de una jubilación mínima.

Haber básico con aumento: $359.219,42

Bono de refuerzo: $70.000

Total a cobrar: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Aunque no es técnicamente una PNC, funciona bajo una lógica similar para quienes no tienen aportes, cubriendo el 80% del haber mínimo.

Haber básico con aumento: $287.375,54

Bono de refuerzo: $70.000

Total a cobrar: $357.375,54

Calendario de pagos PNC febrero 2026

ANSES ha organizado el cronograma de acreditación de haberes para que los beneficiarios de pensiones no contributivas sean los primeros en percibir sus fondos durante el mes. Las fechas se rigen por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Documentos terminados en 0 y 1 : lunes 9 de febrero

: lunes 9 de febrero Documentos terminados en 2 y 3 : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Documentos terminados en 4 y 5 : miércoles 11 de febrero

: miércoles 11 de febrero Documentos terminados en 6 y 7 : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero

Datos importantes para el beneficiario

Es fundamental recordar que el bono de $70.000 se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe el haber mensual. No es necesario realizar ningún trámite adicional ni validación de datos para recibirlo.

Además, las madres de siete hijos que tengan niños menores de 18 años a cargo o hijos con discapacidad (sin límite de edad) continúan percibiendo el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera conjunta con la pensión.