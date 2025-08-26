banner ad

Plazo fijo: los bancos suben las tasas y crece el interés de los ahorristas

Ignacio Hernández
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?

En medio de un escenario económico desafiante, el plazo fijo tradicional volvió a ganar protagonismo en agosto de 2025. Con tasas que en algunos casos ya superan el 50 % anual, los bancos buscan retener depósitos y ofrecer a los ahorristas un refugio frente a la inflación.

Qué están ofreciendo los bancos

Banco Provincia lanza inversión en plazos fijos desde Cuenta DNI y busca atraer jóvenes

El Banco Central convalidó en las últimas semanas un endurecimiento monetario que empujó a las entidades a mejorar sus rendimientos. Según los datos más recientes, la Tasa Nominal Anual (TNA) de los plazos fijos a 30 días se ubica en un rango que va del 38 % al 55 %, dependiendo de la entidad y de si se trata de clientes o no.

Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025
Mirá también:

Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025

En el segmento de bancos más chicos y regionales, los números son aún más atractivos:

  • Banco CMF: 50 %
  • Provincia de Córdoba: 48,5 %
  • Meridian, Voii y Banco de Tierra del Fuego: 49 %

Además, la Cuenta DNI del Banco Provincia se sumó a la competencia con una propuesta digital que ofrece 48 % anual, apuntando a un público que busca operar sin pasar por la sucursal.

Cuánto podés ganar hoy

Con las nuevas tasas, un depósito de $7.500.000 a 30 días en una entidad que paga el 50 % de TNA arroja una Tasa Efectiva Mensual (TEM) cercana al 4,17 %, lo que representa alrededor de $275.000 en intereses al finalizar el plazo. En bancos más tradicionales, donde las tasas rondan el 44 %, la ganancia baja a unos $230.000 por mes sobre el mismo capital.

Por qué subieron las tasas

El repunte en los rendimientos responde a la política del Banco Central, que incrementó los encajes y redujo la liquidez de los bancos. En ese contexto, las entidades trasladaron la presión al mercado ofreciendo plazos fijos más competitivos. Al mismo tiempo, el Gobierno busca desalentar la dolarización y ofrecer alternativas que mantengan a los ahorristas dentro del sistema financiero local.

Qué alternativas se evalúan

Aunque el plazo fijo vuelve a ser una opción tentadora, algunos analistas advierten sobre su baja liquidez frente a instrumentos como las Lecaps, que ofrecen rescates más rápidos. De todos modos, con las tasas actuales, muchos argentinos vuelven a mirar de cerca al tradicional depósito a plazo como un respiro frente a la incertidumbre.

Inflación de Agosto 2025: Proyecciones e impacto en precios
Mirá también:

Inflación de Agosto 2025: Proyecciones e impacto en precios
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20250825 132635 (1280 x 585 píxel)
Conmoción en la región por una serie de hallazgos macabros en las últimas 24 horas
Provincia
Ypf descuentos iz
Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025
Sociedad
Santa Rosa de Lima
Tormenta de Santa Rosa 2025: Alerta por posible Ciclogénesis en Provincia de Buenos Aires
Provincia
IMG 20250825 173515 (1280 x 853 píxel)
“Coimas en ANDIS”: Bianco denuncia “tremenda corrupción” y crueldad hacia discapacitados
Provincia
Buenos Aires exime del pago de VTV a conductores con discapacidad en 2025
Proponen que el costo de la VTV en la Provincia se ajuste al valor del vehículo
Provincia
joven desaparecida
Desesperadamente buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Brandsen
Brandsen
inundacion
Alertan por crisis hídrica en Provincia de Buenos Aires: un millón de hectáreas anegadas en el campo
Provincia

Más leídas