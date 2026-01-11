Ni Gesell ni Pinamar: las 4 playas de Provincia de Buenos Aires para escapar del caos este verano 2026

¿Te aturde el parlante del vecino en la arena? ¿Te cansaste de hacer fila para comprar un churro? Si sos de los que piensan que las vacaciones son sinónimo de silencio y horizonte despejado, la Costa Atlántica todavía guarda secretos que el turismo masivo no depredó.

En este enero de 2026, donde cada metro cuadrado de arena en Mar del Plata se cotiza en oro, existen refugios bonaerenses donde el “distanciamiento social” es natural. Como cronista que recorre la provincia, te traigo la hoja de ruta definitiva de cuatro paraísos para desconectar el celular y reconectar con la naturaleza.

1. Balneario Los Ángeles: El “Lejano Oeste” bonaerense

A solo 30 kilómetros al sur de Necochea, este balneario es lo más parecido a la Patagonia que vas a encontrar en la provincia. Olvidate de las carpas numeradas; acá el paisaje lo dominan los acantilados y el campo que muere literalmente en el mar.

El paisaje: Es agreste y dramático. Es común ver vacas pastando a metros de la orilla. La “Cueva del Tigre” es una formación rocosa imperdible para la foto y un refugio para pescadores.

Servicios: Son básicos. Hay proveedurías y algunos complejos de cabañas, pero la señal de celular es intermitente, lo que garantiza el detox digital.

2. Centinela del Mar: Donde el tiempo se detuvo

Si Los Ángeles te parece tranquilo, Centinela del Mar es directamente otro planeta. Ubicado en el partido de General Alvarado, es un paraje minúsculo con una población estable mínima.

La experiencia: Aquí no hay balnearios equipados; es playa virgen pura. El atractivo principal es la Reserva Natural , que resguarda restos paleontológicos y flora autóctona.

El ícono: El viejo vagón de tren y la capilla son las postales de una comunidad que parece salida de una película. No hay red eléctrica pública convencional en gran parte de la zona: es el destino ideal para "desaparecer".

3. Mar Azul: El bosque que se funde en el mar

Para quienes buscan paz pero no quieren renunciar a ciertos lujos, Mar Azul es el equilibrio perfecto. Ubicado al sur de Villa Gesell, se diferencia de su vecina ruidosa por una regla de oro: no hay asfalto.

La propuesta: Sus calles de arena y el denso bosque de pinos obligan a bajar la velocidad. Es la versión rústica y accesible de Cariló.

Precios 2026: Sigue siendo más competitivo que Mar de las Pampas. Una cabaña para cuatro personas ronda los $115.000 por noche , ofreciendo una excelente relación precio-calidad para familias.

El dato: Es la puerta de entrada a la Reserva Natural Faro Querandí. Si tenés 4×4, podés escapar hacia las dunas vírgenes del sur donde la soledad es absoluta.

4. Arenas Verdes: La joya de Lobería

Este destino combina grandes dunas con un bosque de pinos que llega casi al mar. Es lo que fue la costa norte hace 40 años, pero con un espíritu mucho más relajado.

Tarifas: A diferencia de otros destinos dolarizados, Arenas Verdes mantiene opciones pesificadas. La Base Municipal de Campamentos tiene tarifas actualizadas a enero de 2026 que rondan los $19.700 por día , una opción imbatible para el bolsillo.

Actividades: El sandboard en los médanos y el surf son los deportes oficiales en estas playas amplias donde nunca vas a sentirte encerrado.

Guía de supervivencia para el viajero solitario

Si te decidís a encarar la ruta hacia alguno de estos destinos (especialmente los dos primeros), tené en cuenta estos consejos: