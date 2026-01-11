Escapadas: la playa oculta de Acantilados en Mar del Plata y su mágico azul turquesa

Ignacio Hernández
Acantilados mar del plata playa

El verano impulsa a miles de turistas hacia la costa, pero las multitudes en las playas céntricas suelen afectar los planes de descanso. En este contexto, surge como una alternativa atractiva el balneario Acantilados, caracterizado por sus paisajes agrestes y aguas de un llamativo tono azul turquesa. Este rincón se distingue por sus amplias extensiones de arena y la ausencia de edificaciones masivas, permitiendo una conexión plena con el entorno natural.

Acantilados, un destino en auge gracias a las redes sociales

Recientemente, Acantilados ha cobrado notoriedad en redes sociales, en gran parte gracias al contenido compartido por un reconocido influencer, quien destacó la claridad del mar y la belleza del lugar. La sorpresa de la temporada radica en la tranquilidad de este sector ubicado apenas al sur del Faro de Punta Mogotes, donde el paisaje se mantiene casi intacto. La transparencia del agua se ha convertido en el principal atractivo para quienes buscan postales diferentes en la costa bonaerense.

A diferencia de los balnearios más tradicionales de la ciudad, en Acantilados no predominan las carpas privadas ni los paradores ruidosos que suelen reducir el espacio público disponible. Los visitantes optan por movilizarse hacia el sur, escapando del turismo masivo para disfrutar de actividades recreativas o simplemente descansar sin interrupciones. La geografía del lugar, con sus paredes de tierra que caen al mar, protege la zona y refuerza ese carácter silvestre tan buscado.

Para llegar a este paraíso escondido, los viajeros pueden optar por la Ruta Provincial 11 en un viaje de menos de 35 minutos desde el centro marplatense. También es posible acceder mediante el transporte público desde Plaza Colón, aunque se recomienda prever demoras habituales del tránsito en plena temporada. La mejor opción sigue siendo la movilidad propia para poder recorrer las distintas bajadas y encontrar el rincón más solitario de la arena.

