Piden juicio político contra jueces por irregularidades en el caso Maradona

La situación judicial en torno a la muerte de Diego Armando Maradona continúa generando controversia. El defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, acusada en el caso, ha presentado dos pedidos de juicio político contra los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, a quienes se les imputa el conocimiento de un documental que comprometía el desarrollo del juicio.

Detalles de los pedidos de juicio político

El abogado Rodolfo Baqué radicó las solicitudes ante la Secretaría de Enjuiciamiento del Jurado Permanente bonaerense. Estas solicitudes se fundamentan en la supuesta incidencia de mal desempeño de los magistrados durante el proceso judicial por un presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

El documental en cuestión fue protagonizado por Julieta Makintach , quien fue destituida este martes.

, quien fue destituida este martes. El juicio se llevó a cabo el 11 de marzo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro. Se menciona la presencia de un grupo de cuatro personas en el sector de prensa que ingresaron con equipo de filmación.

Según el escrito, se detectó la entrada de personas no identificadas como periodistas, quienes estaban equipadas con cámara, trípode, laptop y “anteojos espía”. Baqué argumenta que Savarino negó la autorización para el ingreso de una cámara a la sala y que ninguno de los magistrados denunciaron las irregularidades durante el juicio.

Además, sostiene que se permitió a Makintach desempeñar el rol de presidenta del debate a pesar de que solo cumplía funciones de subrogancia, lo que constituye una falta a los deberes inherentes al cargo judicial.

Irregularidades y falta de respeto a la dignidad judicial

Las conductas de Savarino y Di Tomasso son señaladas como compatibles con el artículo 21 de la ley 13.661, que aborda la incompetencia o negligencia en el ejercicio de funciones judiciales. Se los acusa de cometer “graves irregularidades en los procedimientos” a su cargo y de “omisiones que falten a la buena conducta que exige la Constitución” para el desempeño de la magistratura.

Cabe destacar que Savarino había sido denunciado anteriormente por supuesto falso testimonio agravado por Makintach tras su comparecencia en el jury, lo que añade un nuevo elemento de tensión a la situación judicial en curso.