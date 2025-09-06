Pensiones No Contributivas: Fechas y montos de cobro en septiembre para los beneficiarios

Desde el próximo lunes 8 de septiembre de 2025, los titulares de las Pensiones No Contributivas empezarán a cobrar sus haberes, que incluyen un bono adicional, en un contexto de dificultad económica para el país.

Detalles sobre las fechas de pago en septiembre 2025

Para facilitar el acceso a los fondos, ANSES ha establecido un cronograma de pagos que culmina el viernes 12 de septiembre. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1: desde el 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: desde el 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: desde el 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: desde el 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: desde el 12 de septiembre de 2025

Aumento y bono adicional: cómo queda el monto total a cobrar

Con el aumento del 1,90% implementado en septiembre, sumado al bono de $70.000, los pensionados recibirán diferentes totales dependiendo de la categoría de su pensión:

Tipo de Pensión Monto Mensual Total con Bono Pensión No Contributiva por Invalidez $224.194,02 $294.194,02 Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más $320.277,17 $390.277,17 Pensión No Contributiva por Vejez $224.194,02 $294.194,02

Contexto: la importancia del bono en la crisis económica

El gobierno ha implementado este bono de $70.000 como parte de una estrategia para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Este apoyo se presenta como una respuesta a la constante crisis económica que afecta a muchos argentinos, buscando aliviar la presión financiera que enfrentan estos grupos.