Pensiones No Contributivas: Fechas y montos de cobro en septiembre para los beneficiarios

¿Jubilados y pensionados? Descubrí cómo elegir dónde cobrar tus haberes ANSES en julio 2025

Desde el próximo lunes 8 de septiembre de 2025, los titulares de las Pensiones No Contributivas empezarán a cobrar sus haberes, que incluyen un bono adicional, en un contexto de dificultad económica para el país.

Detalles sobre las fechas de pago en septiembre 2025

Para facilitar el acceso a los fondos, ANSES ha establecido un cronograma de pagos que culmina el viernes 12 de septiembre. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

  • Documentos terminados en 0 y 1: desde el 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: desde el 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: desde el 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: desde el 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: desde el 12 de septiembre de 2025

Aumento y bono adicional: cómo queda el monto total a cobrar

Con el aumento del 1,90% implementado en septiembre, sumado al bono de $70.000, los pensionados recibirán diferentes totales dependiendo de la categoría de su pensión:

Tipo de PensiónMonto MensualTotal con Bono
Pensión No Contributiva por Invalidez$224.194,02$294.194,02
Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más$320.277,17$390.277,17
Pensión No Contributiva por Vejez$224.194,02$294.194,02

Contexto: la importancia del bono en la crisis económica

El gobierno ha implementado este bono de $70.000 como parte de una estrategia para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Este apoyo se presenta como una respuesta a la constante crisis económica que afecta a muchos argentinos, buscando aliviar la presión financiera que enfrentan estos grupos.

