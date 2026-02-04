Patentes ARBA 2026: Cambia todo el sistema de pago y se acerca el primer vencimiento

Ignacio Hernández
Cambios patente provincia de Buenos Aires

Si tenés un vehículo radicado en la Provincia de Buenos Aires, este año notarás cambios importantes en tu boleta. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha modificado estructuralmente el calendario y la forma de calcular el Impuesto Automotor para 2026. A continuación, te explicamos en detalle las nuevas fechas, la reducción de tarifas y qué modelos ya no pagan en la provincia.

Nuevo calendario fiscal: de 5 a 10 cuotas mensuales

Cambios patente provincia de Buenos Aires 2026

La novedad más relevante para el bolsillo de los contribuyentes es que el impuesto deja de ser bimestral (5 cuotas al año) para pasar a un esquema de 10 cuotas mensuales. Este cambio busca aliviar el impacto financiero al distribuir el monto total en pagos más pequeños y constantes.

El calendario de pagos arranca en marzo. Agendá las fechas para evitar recargos:

  • Cuota 1 y Pago Anual: Vence el 10 de marzo de 2026.
  • Cuota 2: 9 de abril.
  • Cuota 3: 7 de mayo.
  • Cuota 4: 9 de junio.
  • Cuota 5: 8 de julio.
  • Cuota 6: 11 de agosto.
  • Cuota 7: 10 de septiembre.
  • Cuota 8: 9 de octubre.
  • Cuota 9: 10 de noviembre.
  • Cuota 10: 10 de diciembre.

¿Bajó el impuesto? Nuevas alícuotas y topes

Contrario a la tendencia inflacionaria, ARBA ha reestructurado las tablas de valuación fiscal. Según la Ley Impositiva 2026, se redujeron los tramos de alícuotas (de 15 a solo 5 categorías) y se bajaron los porcentajes que se cobran sobre el valor del auto.

Las nuevas alícuotas oscilan entre el 1% y el 4,5% (antes llegaban al 5%). Esto implica que aproximadamente el 75% de los propietarios pagará menos impuesto en términos reales comparado con el año anterior. Por ejemplo, modelos populares como el Fiat Cronos o el VW Polo podrían ver reducciones de hasta un 40% en el monto anual respecto a 2025.

Descuentos vigentes: Pago Anual vs. Débito Automático

Para quienes buscan ganarle a la inflación y ahorrar, existen bonificaciones por cumplimiento y pago anticipado:

  • Pago Anual Anticipado: Si decidís cancelar todo el año en un solo pago antes del 10 de marzo, accedés a un descuento del 15%. Esta suele ser la opción más conveniente para congelar el precio y olvidarse de los vencimientos mensuales.
  • Pago en Término / Débito Automático: Si preferís pagar mes a mes, podés obtener hasta un 10% de bonificación en cada cuota por pagar en fecha o adherirte al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Atención modelos 2014 y 2015: Pasan al municipio

Un punto crítico para evitar deudas “fantasmas” es saber dónde tributa tu auto. A partir de 2026, los vehículos con modelos-año 2014 y 2015 fueron municipalizados. Esto significa que ARBA deja de cobrarles la patente y la gestión pasa a la municipalidad donde está radicado el vehículo.

Si tu auto es modelo 2015 o anterior, no esperes la boleta de ARBA. Deberás consultar la deuda directamente en la web de rentas de tu municipio (por ejemplo, APR en La Plata o la agencia fiscal de tu localidad). Generalmente, los municipios mantienen un calendario propio, con vencimientos que suelen diferir de los de la provincia.

Cómo descargar la boleta y pagar online

Ya no es necesario esperar la boleta en papel. Para consultar tu deuda o descargar el cupón de pago:

  1. Ingresá a la web oficial de ARBA.
  2. Hacé clic en el botón “Automotores”.
  3. Ingresá el dominio (patente) de tu vehículo y el código de validación.
  4. Seleccioná “Pago de impuestos” para ver las cuotas a vencer o liquidar el saldo anual.

También podés pagar directamente desde la aplicación Cuenta DNI escaneando el código QR de la boleta digital, o a través de Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código de pago electrónico que figura en la factura.

