Patentes 2026: ARBA confirmó el pago mensual a partir de marzo

El sistema de cobro del Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires está a punto de cambiar para siempre. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha oficializado que, a partir de marzo de 2026, las patentes dejarán de ser bimestrales para pagarse de forma mensual. Este giro estructural busca dar previsibilidad a las familias argentinas, permitiendo que el monto anual se divida en cuotas más pequeñas y fáciles de afrontar.

El nuevo esquema: 10 cuotas mensuales y vencimientos confirmados

Hasta el año pasado, los conductores bonaerenses debían desembolsar montos elevados cada dos meses. Con la implementación de la Ley Impositiva 2026, el tributo se fragmentará en diez cuotas mensuales iguales, que se extenderán desde marzo hasta diciembre.

Es importante aclarar que este cambio no implica un aumento encubierto, sino una redistribución del total anual. El calendario oficial de vencimientos para la Cuota 1 y el Pago Anual ya tiene fecha confirmada: el 10 de marzo de 2026.

Calendario de vencimientos ARBA 2026:

Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo

10 de marzo Cuota 2: 9 de abril

9 de abril Cuota 3: 7 de mayo

7 de mayo Cuota 4: 9 de junio

9 de junio Cuota 5: 8 de julio

8 de julio Cuota 6: 11 de agosto

11 de agosto Cuota 7: 10 de septiembre

10 de septiembre Cuota 8: 9 de octubre

9 de octubre Cuota 9: 10 de noviembre

10 de noviembre Cuota 10: 10 de diciembre

Alivio en el bolsillo: 3 de cada 4 autos pagarán menos

Una de las noticias más impactantes de esta reforma es la reducción nominal del impuesto para el 75% de los vehículos radicados en la provincia. Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la mayoría de los propietarios de autos de gama media y baja verán una baja real en lo que pagan respecto al año 2025.

Este beneficio es posible gracias a la simplificación de las escalas de valuación fiscal, que pasaron de 15 a solo 5 tramos. El cálculo ahora se basa en una alícuota mínima del 1% para los vehículos de menor valor, subiendo de forma progresiva hasta el 4,5% para los autos de alta gama (valuaciones superiores a los $53.900.000).

Consejos para el contribuyente frente al cambio de marzo