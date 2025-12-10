Pasajes en tren a Mar del Plata Verano 2026: Precios actualizados y cómo comprar

Ignacio Hernández
Tren mar del plata precios

Si estás planeando tus vacaciones en la Costa Atlántica para esta temporada, viajar en tren sigue siendo una de las opciones más buscadas por su relación costo-beneficio. Trenes Argentinos ya habilitó la venta de pasajes para diciembre 2025, enero, febrero y marzo de 2026. A continuación, encontrarás toda la información necesaria sobre tarifas, el cambio de precios de temporada alta y el trámite obligatorio para confirmar tu viaje.

¿Cuánto cuesta el pasaje en tren a Mar del Plata para el Verano 2026?

pasajes tren

Es fundamental que prestes atención a la fecha de tu viaje, ya que las tarifas sufren una actualización a partir de mediados de diciembre coincidiendo con el inicio de la temporada alta.

Para viajes hasta el 11 de diciembre de 2025:

  • Primera: $35.000
  • Pullman: $42.000

Para viajes a partir del 12 de diciembre de 2025 (Temporada Alta):

  • Primera: $38.000 (aprox. $34.200 comprando online)
  • Pullman: $45.000 (aprox. $40.500 comprando online)

La categoría Pullman ofrece asientos más anchos, mayor reclinación y filas de dos y un asiento individual, ideal si viajás solo o buscás más comodidad.

Descuentos disponibles: Jubilados y compra online

Podés acceder a bonificaciones importantes si comprás de manera anticipada por los canales digitales o si pertenecés a algún grupo beneficiario:

  • 10% de descuento: Para todos los usuarios que compren sus boletos a través de la web oficial de Trenes Argentinos.
  • 40% de descuento: Exclusivo para jubilados y pensionados (compra online y presencial).
  • 50% de descuento: Menores de 3 a 12 años.
  • Sin cargo: Menores de 3 años que no ocupen asiento y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con un acompañante si el certificado lo indica.

Paso a paso: Cómo confirmar tu viaje (Trámite obligatorio)

Desde hace un tiempo, comprar el pasaje no es suficiente. Es obligatorio confirmar el viaje entre 72 y 24 horas antes de la salida del tren. Si no lo hacés, el pasaje vuelve a ponerse a la venta y perdés tu lugar.

Cómo realizar la confirmación:

  1. Ingresá a la web oficial de Trenes Argentinos, botón “Confirmación de viaje”.
  2. Tené a mano tu número de reserva y el código de seguridad que recibiste al comprar el boleto.
  3. Una vez validado, te llegará el boleto definitivo por correo electrónico. Ese es el que tenés que mostrar al subir (impreso o en el celular).

Horarios y frecuencias para la temporada 2026

A partir del 12 de diciembre, se suman nuevas frecuencias para cubrir la alta demanda de turistas:

Los trenes salen desde Plaza Constitución (CABA) y llegan a la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata.

Recomendaciones finales para tu compra

La demanda para enero y la primera quincena de febrero suele ser altísima. Se recomienda comprar los pasajes en cuanto se habilitan las ventas mensuales. Recordá que el boleto es intransferible y debés presentar tu DNI físico original antes de abordar.

Si no conseguís pasaje para la fecha exacta, revisá la web entre 24 y 48 horas antes de la fecha deseada: muchos usuarios olvidan confirmar su viaje y esos remanentes vuelven a salir a la venta a último momento.

