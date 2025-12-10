Pasajes en tren a Mar del Plata Verano 2026: Precios actualizados y cómo comprar

Si estás planeando tus vacaciones en la Costa Atlántica para esta temporada, viajar en tren sigue siendo una de las opciones más buscadas por su relación costo-beneficio. Trenes Argentinos ya habilitó la venta de pasajes para diciembre 2025, enero, febrero y marzo de 2026. A continuación, encontrarás toda la información necesaria sobre tarifas, el cambio de precios de temporada alta y el trámite obligatorio para confirmar tu viaje.

¿Cuánto cuesta el pasaje en tren a Mar del Plata para el Verano 2026?

Es fundamental que prestes atención a la fecha de tu viaje, ya que las tarifas sufren una actualización a partir de mediados de diciembre coincidiendo con el inicio de la temporada alta.

Para viajes hasta el 11 de diciembre de 2025:

Primera: $35.000

$35.000 Pullman: $42.000

Para viajes a partir del 12 de diciembre de 2025 (Temporada Alta):

Primera: $38.000 (aprox. $34.200 comprando online)

$38.000 (aprox. $34.200 comprando online) Pullman: $45.000 (aprox. $40.500 comprando online)

La categoría Pullman ofrece asientos más anchos, mayor reclinación y filas de dos y un asiento individual, ideal si viajás solo o buscás más comodidad.

Descuentos disponibles: Jubilados y compra online

Podés acceder a bonificaciones importantes si comprás de manera anticipada por los canales digitales o si pertenecés a algún grupo beneficiario:

10% de descuento: Para todos los usuarios que compren sus boletos a través de la web oficial de Trenes Argentinos.

Para todos los usuarios que compren sus boletos a través de la web oficial de Trenes Argentinos. 40% de descuento: Exclusivo para jubilados y pensionados (compra online y presencial).

Exclusivo para jubilados y pensionados (compra online y presencial). 50% de descuento: Menores de 3 a 12 años.

Menores de 3 a 12 años. Sin cargo: Menores de 3 años que no ocupen asiento y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con un acompañante si el certificado lo indica.

Paso a paso: Cómo confirmar tu viaje (Trámite obligatorio)

Desde hace un tiempo, comprar el pasaje no es suficiente. Es obligatorio confirmar el viaje entre 72 y 24 horas antes de la salida del tren. Si no lo hacés, el pasaje vuelve a ponerse a la venta y perdés tu lugar.

Cómo realizar la confirmación:

Ingresá a la web oficial de Trenes Argentinos, botón “Confirmación de viaje”. Tené a mano tu número de reserva y el código de seguridad que recibiste al comprar el boleto. Una vez validado, te llegará el boleto definitivo por correo electrónico. Ese es el que tenés que mostrar al subir (impreso o en el celular).

Horarios y frecuencias para la temporada 2026

A partir del 12 de diciembre, se suman nuevas frecuencias para cubrir la alta demanda de turistas:

Servicio Directo: Generalmente con menor tiempo de viaje, ideal para quienes quieren llegar rápido.

Generalmente con menor tiempo de viaje, ideal para quienes quieren llegar rápido. Servicio con paradas intermedias: Conecta localidades como Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigné, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá.

Los trenes salen desde Plaza Constitución (CABA) y llegan a la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata.

Recomendaciones finales para tu compra

La demanda para enero y la primera quincena de febrero suele ser altísima. Se recomienda comprar los pasajes en cuanto se habilitan las ventas mensuales. Recordá que el boleto es intransferible y debés presentar tu DNI físico original antes de abordar.

Si no conseguís pasaje para la fecha exacta, revisá la web entre 24 y 48 horas antes de la fecha deseada: muchos usuarios olvidan confirmar su viaje y esos remanentes vuelven a salir a la venta a último momento.