Partidos de Hoy Liga Argentina EN VIVO: Horarios, Canales TV y Dónde Verlo

El pulso del fútbol argentino se acelera en el tramo final del Torneo Clausura. Si su intención es encontrar de manera inmediata y precisa la información sobre los partidos de hoy liga argentina en vivo, aquí encontrará el detalle exacto de los horarios, las transmisiones televisivas y las implicancias de cada encuentro.

La Fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se pone en marcha hoy, viernes 31 de octubre de 2025, y pone en juego puntos fundamentales en la lucha por acceder a los Playoffs del campeonato. Dejamos a un lado las especulaciones y vamos directo a lo que importa.

⏰ Horarios y transmisiones de la LPF: viernes de definiciones

Tres encuentros abren la jornada, con dos duelos claves que se disputarán en simultáneo, obligando al hincha a decidir dónde poner el foco. A continuación, el cronograma completo para que no te pierdas nada:

Enfrentamiento (Zona) Estadio Hora (ARG) Televisión (Exclusiva) San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (B) Pedro Bidegain 19:00 ESPN Premium Newell’s Old Boys vs. Unión (A) Marcelo Bielsa 21:15 TNT Sports Instituto vs. Rosario Central (B) Juan D. Perón 21:15 ESPN Premium

Un dato importante: Para disfrutar de la transmisión en televisión, es indispensable contar con el Pack Fútbol contratado en su servicio de cable.

📡 Cómo y dónde ver el fútbol hoy: guía completa para el hincha

La búsqueda de la señal adecuada es el desafío constante de todo fanático. Para que su experiencia sea óptima, le detallamos todas las vías de acceso a la transmisión de los partidos de la Primera División:

1. Por Televisión: Acceso Pago

Las transmisiones son exclusivas y se reparten entre los dos canales del Pack Fútbol:

ESPN Premium: Requiere abono diferencial.

Requiere abono diferencial. TNT Sports: Requiere abono diferencial.

Si usted ya es abonado al pack, solo debe sintonizar el canal correspondiente a la hora indicada.

2. Plataformas Digitales (Streaming)

Si está fuera de su casa o prefiere ver el partido en un dispositivo móvil o smart TV, las aplicaciones de su cableoperador le brindan la solución, siempre y cuando ya sea cliente del Pack Fútbol:

Flow (Cablevisión): Accediendo con su usuario y contraseña.

Accediendo con su usuario y contraseña. DirecTV GO (DGO): Disponible para abonados de DirecTV.

Disponible para abonados de DirecTV. Telecentro Play: Plataforma para clientes de Telecentro.

3. Alternativas de Seguimiento (Minuto a Minuto)

Para quienes no puedan acceder al video, la pasión se vive por radio o en formato digital:

Radio: Las grandes cadenas AM y FM (como Radio La Red, Radio Mitre o Continental) ofrecen relatos en vivo con la épica del relato argentino.

Las grandes cadenas AM y FM (como Radio La Red, Radio Mitre o Continental) ofrecen relatos en vivo con la épica del relato argentino. Resultados al Instante: Sitios web especializados y aplicaciones como Promiedos o 365Scores le enviarán notificaciones de goles y le permitirán seguir las estadísticas del juego en tiempo real.

🔥 El contexto de la jornada: ¿Por qué son vitales estos partidos?

La intensidad de la búsqueda no es casual: el calendario apremia y estos tres partidos tienen un peso específico en la tabla de posiciones:

La Presión del Ciclón : San Lorenzo necesita ganar sí o sí ante Deportivo Riestra para no ceder terreno en la Zona B. El equipo de Boedo lucha por consolidar su lugar en la clasificación, mientras que Riestra busca puntos vitales para el promedio y el Clausura.

: necesita ganar sí o sí ante Deportivo Riestra para no ceder terreno en la Zona B. El equipo de Boedo lucha por consolidar su lugar en la clasificación, mientras que Riestra busca puntos vitales para el promedio y el Clausura. Duelo de Rosarinos y Cordobeses: El empate en 21:15hs es el más atractivo. En la Zona B, Instituto y Rosario Central se enfrentan en un choque directo por el ingreso al grupo de los cuatro mejores.

El empate en 21:15hs es el más atractivo. En la Zona B, se enfrentan en un choque directo por el ingreso al grupo de los cuatro mejores. Unión y la Necesidad de la Lepra: Por la Zona A, Newell’s recibe a Unión con la obligación de sumar para no despedirse anticipadamente de la pelea. Cada punto define quién sigue en carrera y quién empieza a pensar en el próximo torneo.

El fútbol no da tregua, y hoy la LPF nos regala una noche imperdible con la clasificación a la vista.