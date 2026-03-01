Paro judicial en la Provincia de Buenos Aires: sin actividad el lunes 2 de marzo

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó un paro total de actividades para el próximo lunes 2 de marzo en los 20 departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza, que afectará el inicio de la semana administrativa en los tribunales bonaerenses, surge como respuesta al rechazo de la oferta salarial presentada por el Gobierno de Axel Kicillof durante las últimas mesas técnicas.

El gremio que nuclea a los trabajadores de la justicia provincial definió esta acción tras realizar asambleas departamentales el pasado 23 de febrero, donde la mayoría de los trabajadores consideró que el incremento propuesto no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el último año. La huelga será “sin presencialidad ni teletrabajo”, garantizando una paralización absoluta de las tareas.

Motivos detrás del conflicto y rechazo a la oferta del 3%

La tensión entre el Poder Ejecutivo y los judiciales escaló luego de que la Provincia ofreciera un aumento del 3% para el mes de febrero, calculado sobre los haberes de enero de 2026. Para la conducción de la AJB, esta cifra resulta “insuficiente” ante una inflación que no da tregua y una deuda de arrastre por la caída salarial del 2025.

Además del reclamo estrictamente salarial, el sector demanda una propuesta superadora que contemple ítems que han quedado relegados en la agenda paritaria. El malestar se profundiza al comparar la oferta con otros sectores estatales que, aunque también en conflicto, han logrado canales de diálogo diferentes.

Detalle del Reclamo Estado de la Negociación Aumento salarial febrero 3% ofrecido (Rechazado por la AJB) Recuperación 2025 Sin oferta concreta del Ejecutivo Ley de Paritarias Judicial Pendiente de tratamiento legislativo Infraestructura edilicia Mesa técnica solicitada por el gremio Subcategorías E Reclamo para cargos de menor antigüedad

Resumen de la situación paritaria judicial al 28 de febrero de 2026.

Impacto en el servicio de justicia y departamentos afectados

La medida de fuerza del lunes paralizará los 20 departamentos judiciales de la Provincia, incluyendo sedes clave como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Isidro, Morón y Lomas de Zamora. No habrá atención en mesas de entradas, juzgados de primera instancia, cámaras de apelación ni en dependencias del Ministerio Público (Fiscalías y Defensorías).

Es importante destacar que, aunque el paro es total, suelen mantenerse las guardias mínimas para casos urgentes, tales como medidas cautelares por violencia de género, amparos de salud con riesgo de vida o cuestiones penales de carácter impostergable. No obstante, el resto de los plazos procesales podrían verse afectados o suspendidos según lo disponga la Suprema Corte de Justicia en función del alcance de la huelga.

Agenda de reclamos adicionales del sector judicial

La Asociación Judicial Bonaerense no solo reclama por el porcentaje de aumento en el sueldo básico. Existe una serie de puntos históricos y coyunturales que forman parte del pliego de demandas:

Equiparación salarial: Lograr que los haberes no queden por debajo de la inflación proyectada para el primer trimestre de 2026.

Defensa del IPS e IOMA: El gremio denuncia una crisis en la obra social provincial y exige el resguardo de los fondos del Instituto de Previsión Social.

Mesa Técnica de Carrera Judicial: Una demanda de larga data para regular los ascensos y la jerarquización de los empleados.

Ley de Paritarias: La AJB busca una normativa propia que regule las negociaciones colectivas del sector sin depender de los decretos del Ejecutivo.

Un escenario de protesta conjunta con docentes y estatales

El paro judicial no ocurre de forma aislada. Se enmarca en una jornada de protesta provincial donde otros gremios, como los docentes de SUTEBA y FEB, también han manifestado su disconformidad con las ofertas salariales. La coincidencia del paro el 2 de marzo busca generar un impacto mayor en la administración pública bonaerense.

Desde la AJB también han apuntado contra el Gobierno Nacional, exigiendo la restitución de fondos retenidos a la provincia. Según el gremio, este desfinanciamiento nacional impacta directamente en la capacidad de la gestión de Axel Kicillof para ofrecer mejores aumentos, aunque aclaran que la responsabilidad primaria del salario es del empleador provincial.

Se espera que, tras la medida del lunes, las autoridades provinciales realicen una nueva convocatoria. Sin embargo, los trabajadores ya advirtieron que, de no mediar una propuesta que supere el 3% mensual, el plan de lucha podría intensificarse con nuevas jornadas de paro durante el mes de marzo.