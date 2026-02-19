Paro general: Todo lo que tenés que saber sobre la falta de transporte y los servicios afectados este 19 de febrero

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero de 2026. La medida de fuerza, que representa el cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, coincide con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Con una adhesión casi total de los gremios del sector, se espera que el país viva una jornada de parálisis casi absoluta en la movilidad y la actividad económica.

¿Qué transportes no funcionarán este jueves?

La adhesión de los principales sindicatos del transporte garantiza que no habrá servicios públicos durante toda la jornada. El cese de actividades comenzará a las 00:00 horas del jueves y se extenderá hasta la medianoche.

Colectivos: La UTA (Unión Tranviaria Automotor) confirmó finalmente su participación. No habrá colectivos de corta, media ni larga distancia en todo el territorio nacional. Cabe destacar que algunas líneas del Grupo DOTA podrían prestar un servicio limitado, sujeto a la decisión individual de sus conductores.

La UTA (Unión Tranviaria Automotor) confirmó finalmente su participación. No habrá colectivos de corta, media ni larga distancia en todo el territorio nacional. Cabe destacar que algunas líneas del podrían prestar un servicio limitado, sujeto a la decisión individual de sus conductores. Trenes: Tanto La Fraternidad (maquinistas) como la Unión Ferroviaria se plegaron a la huelga. Esto afecta a todas las líneas metropolitanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur) y a los servicios regionales e interurbanos.

Tanto La Fraternidad (maquinistas) como la Unión Ferroviaria se plegaron a la huelga. Esto afecta a todas las líneas metropolitanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur) y a los servicios regionales e interurbanos. Subtes y Premetro: Los Metrodelegados confirmaron la suspensión total del servicio en la Ciudad de Buenos Aires durante las 24 horas del jueves.

Los Metrodelegados confirmaron la suspensión total del servicio en la Ciudad de Buenos Aires durante las 24 horas del jueves. Vuelos: Los gremios aeronáuticos (APLA y APA) se sumaron a la medida, lo que provocará cancelaciones y reprogramaciones masivas en vuelos de cabotaje e internacionales. Se recomienda a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos.

Otros servicios afectados por la medida de fuerza

Más allá del transporte, otros sectores estratégicos se verán condicionados por el paro y la dificultad de traslado de los trabajadores:

Bancos: Las entidades bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público, aunque los canales digitales (homebanking y apps) funcionarán normalmente.

Las entidades bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público, aunque los canales digitales (homebanking y apps) funcionarán normalmente. Administración Pública: La adhesión de gremios como ATE y UPCN afectará la atención en dependencias estatales, ANSES y otros organismos públicos.

La adhesión de gremios como ATE y UPCN afectará la atención en dependencias estatales, ANSES y otros organismos públicos. Recolección de residuos: El gremio de Camioneros confirmó su participación, por lo que no habrá recolección de basura, distribución de correo ni transporte de mercaderías.

El gremio de Camioneros confirmó su participación, por lo que no habrá recolección de basura, distribución de correo ni transporte de mercaderías. Salud: En los hospitales públicos se mantendrán únicamente las guardias mínimas y la atención de urgencias.

En los hospitales públicos se mantendrán únicamente las guardias mínimas y la atención de urgencias. Estaciones de servicio: Podrían registrarse demoras o cierres temporales ante la adhesión de los playeros.

El motivo del conflicto: la reforma laboral en el Congreso

El epicentro de la protesta es el rechazo al proyecto de ley de “modernización laboral”. Aunque el Gobierno aceptó recientemente eliminar el artículo 44 (que limitaba las licencias médicas) para facilitar la aprobación en la Cámara Baja tras la media sanción en el Senado, la CGT mantiene su postura crítica.

Los sindicatos argumentan que el proyecto, tal como está planteado, debilita el poder de negociación colectiva y facilita el abaratamiento de los despidos. Por su parte, el oficialismo sostiene que estas modificaciones son necesarias para incentivar la creación de empleo registrado en el sector privado.