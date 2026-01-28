Paritarias estatales: El Gobierno oficializó aumento del 2% y un bono para empleados públicos

En un cierre de enero marcado por la actualización de las escalas salariales, la administración nacional formalizó el nuevo esquema de haberes para los empleados públicos nacionales. A través del Decreto 37/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se ratificó el acuerdo alcanzado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el cual establece una suba porcentual y el pago de una suma fija extraordinaria para los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Esta medida llega en un momento de fuerte debate sobre la recuperación del poder adquisitivo, generando posturas divididas entre los principales sindicatos del sector debido a la diferencia entre los porcentajes otorgados y las proyecciones inflacionarias.

Detalles del aumento: porcentajes y sumas fijas

El acuerdo paritario para este inicio de 2026 se estructura en dos ejes principales que impactarán en las liquidaciones que se percibirán en los primeros días de febrero:

Incremento del 2% en los haberes

Se estableció una suba del 2% sobre los salarios básicos de las categorías del escalafón nacional. Si bien el porcentaje es nominalmente bajo, su importancia radica en que sirve como base para el cálculo de otros adicionales y suplementos que perciben los trabajadores del Estado.

Bono de $50.000 por única vez

Como medida de compensación extraordinaria, el Ejecutivo dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $50.000. Este bono está destinado a los trabajadores que se desempeñan en la administración pública central y organismos descentralizados. El objetivo de este refuerzo es paliar los gastos estacionales de enero y el inicio de la canasta escolar.

Situación en el sector Salud: nuevas escalas para residentes

En paralelo, el Gobierno también actualizó las escalas salariales para los profesionales de la salud que dependen de la órbita nacional, incluyendo hospitales e institutos bajo gestión federal como el Hospital Garrahan. Los nuevos montos mensuales para los residentes han quedado fijados de la siguiente manera:

Jefes de residencia: $1.437.773

Residentes de 3° y 4° año: $1.343.479

Residentes de 2° año: $1.221.711

Residentes de 1° año: $1.090.292

Además, se ajustaron los valores de las becas para el personal en formación, que ahora oscilan entre los $345.174 y los $459.398 mensuales, dependiendo de la especialidad y el año de cursada.

El rechazo de ATE y el conflicto sindical en puerta

A diferencia de UPCN, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó categóricamente la propuesta en la mesa de negociación. El gremio conducido por Rodolfo Aguiar calificó la oferta de “insuficiente” y denunció que los salarios estatales han perdido terreno frente a la canasta básica total.

Según los informes técnicos presentados por el sindicato, un trabajador estatal requiere ingresos significativamente superiores para cubrir las necesidades de un hogar tipo. Esta disconformidad anticipa un mes de febrero con posibles medidas de fuerza y reclamos por una reapertura urgente de las paritarias para el segundo trimestre del año.

Cambios en los topes de horas extra y adicionales

La nueva normativa no solo trata sobre el ingreso directo, sino que también introduce cambios operativos y límites en el empleo público nacional para este 2026: