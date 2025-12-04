Paritaria UOM: nuevo acuerdo con aumentos y bonos confirmados hasta marzo 2026

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró finalmente el acuerdo paritario que define el salario de trabajadores metalúrgicos para el tramo final de 2025 y el comienzo de 2026. Tras semanas de negociaciones, el sindicato liderado por Abel Furlán y las cámaras empresarias (ADIMRA, AFAC, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA y FEDEHOGAR) firmaron el pasado 2 de diciembre el acta que establece un esquema mixto de aumentos porcentuales remunerativos y sumas fijas no remunerativas.

Si estás buscando cuánto vas a cobrar en diciembre y cómo quedaron las escalas, acá tenés el detalle completo y actualizado de lo que se firmó para la Rama 17 (Metalmecánica) y demás ramas generales.

Aumentos y sumas fijas para Metalúrgicos en diciembre 2025

Lo más importante para tu bolsillo hoy es saber qué vas a ver reflejado en tu próximo recibo de sueldo. El acuerdo establece para este mes de diciembre 2025 una gratificación extra, además de los aumentos que ya impactan desde noviembre.

Suma fija no remunerativa: En diciembre vas a cobrar un bono de $35.000 .

En diciembre vas a cobrar un bono de . Aumento base: Recordá que los salarios básicos ya incorporaron un 4,2% de aumento remunerativo aplicado desde el 1° de noviembre.

Este esquema busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos frente a la inflación de los últimos meses sin impactar de lleno en las cargas sociales de las empresas de manera inmediata.

Cronograma completo de aumentos (Septiembre 2025 – Marzo 2026)

El acuerdo abarca un periodo semestral. Para que te organices, te dejamos la tabla con la hoja de ruta salarial completa mes a mes. Prestá atención porque combina porcentajes al básico con sumas de bolsillo.

Mes Tipo de Aumento Detalle del Monto Octubre 2025 No Remunerativo Bono de $35.000 Noviembre 2025 Remunerativo + Bono 4,2% al básico + Bono de $15.000 Diciembre 2025 No Remunerativo Bono de $35.000 Enero 2026 Remunerativo + Bono 4,2% al básico + Bono de $15.000 Febrero 2026 No Remunerativo Bono de $25.000 Marzo 2026 No Remunerativo Bono de $35.000

Dato clave: Las sumas no remunerativas deben figurar en el recibo bajo el concepto “Gratificación acuerdo noviembre 2025”.

Nuevas escalas salariales y valor hora

Con la aplicación del aumento del 4,2% en noviembre, se modificaron los valores horarios para las distintas categorías. El valor hora de referencia para la categoría Ingresante queda conformado de la siguiente manera:

Desde el 1/11/2025: $3.942,63

$3.942,63 Desde el 1/01/2026: $4.108,22

Si sos mensualizado, el impacto es proporcional en tu sueldo básico según tu categoría. Para abril de 2026, las partes ya fijaron una base de cálculo para la próxima paritaria con un valor hora de referencia de $4.313,43.

Sueldo de Metalúrgicos : Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR)

Este es el “piso” salarial garantizado que debés cobrar. Ningún trabajador metalúrgico a jornada completa puede percibir menos de estos montos en mano (incluyendo básicos y adicionales):

Octubre 2025: $949.608

$949.608 Noviembre 2025: $964.651

$964.651 Diciembre 2025: $987.791

$987.791 Enero 2026: $1.004.438

$1.004.438 Febrero 2026: $1.016.008

$1.016.008 Marzo 2026: $1.036.390

¿Cuándo se cobra el aumento?

El acuerdo se firmó el 2 de diciembre, por lo que es probable que las empresas liquiden los retroactivos correspondientes a octubre y noviembre (bonos y diferencias del 4,2%) durante la primera quincena de diciembre o junto con los haberes de este mes.

Aunque el acta ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo, la homologación suele demorar unos días. Sin embargo, la mayoría de las cámaras empresarias instruyen a liquidar los aumentos “a cuenta de homologación” para evitar conflictos en las plantas.

Podés consultar las actas oficiales y novedades directas en el sitio web de la UOM o en los comunicados de ADIMRA para verificar los detalles técnicos de tu rama específica.

Próxima revisión

Este acuerdo paritario tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. Las partes se comprometieron a volver a reunirse a partir del 15 de marzo de 2026 para analizar la evolución de la inflación y discutir la pauta salarial de trabajadores metalúrgicos para el resto del año.