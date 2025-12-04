Paritaria Camioneros: Moyano exige reanudar negociaciones y el pago de un bono de fin de año

El Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, ha solicitado la reanudación de las negociaciones salariales en una carta enviada a las cámaras empresariales. La demanda incluye el pago de una suma no remunerativa en diciembre debido a que la inflación ha superado las proyecciones, lo que ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores entre septiembre y noviembre de 2025.

Pedido de aumentos salariales y su impacto

Además, el sindicato insta a implementar un mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad para las ramas de Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado, una medida que, según las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector, podría desestabilizar la situación económica actual.

La revisión del último acuerdo salarial, que se mantiene desde septiembre hasta febrero de 2026, estaba programada para este mes. Sin embargo, los empresarios enfrentan una crisis en la actividad, y deben afrontar, además de los incrementos pactados, el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026. Asimismo, se requiere una contribución mensual para la obra social de 20 mil pesos por trabajador desde septiembre a noviembre, y 22 mil pesos mensuales de diciembre a febrero de 2026.

Estos pagos coinciden con los meses de verano, cuando la actividad del sector disminuye notablemente. Tanto el bono de fin de año como la contribución para la obra social están estipulados en un acta que no ha sido homologada por la Secretaría de Trabajo, lo que significa que las empresas en problemas económicos no están obligadas a realizar dichos pagos.

A pesar de esto, el Sindicato de Camioneros presiona a las empresas para que cumplan con los acuerdos, independientemente de su homologación.

Aumento salarial y compromiso del gobierno

El último acuerdo firmando por Moyano consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, vigente desde septiembre hasta febrero de 2026. El incremento mensual se estableció en 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, con el compromiso de una revisión en diciembre.

La importancia de este aumento fue reflejada en un comunicado del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que destacó el compromiso de los actores involucrados con la estabilidad económica.

Revisión del acuerdo paritario

En la nota enviada a las cámaras, Moyano enfatizó la necesidad de “reiniciar las negociaciones paritarias de camioneros”, tal como se contempla en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 11 de septiembre de 2025. Este acuerdo estipula que las partes deben revisar el convenio durante la primera quincena de diciembre, tomando en cuenta que los índices del INDEC indican una inflación muy superior a lo previsto, perjudicando el poder adquisitivo de los trabajadores en el último trimestre de 2025.

Asimismo, se solicitó un ajuste en los adicionales convencionales de cada rama, debido a la disparidad en los ingresos de los trabajadores, especialmente entre las ramas de Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado. El sindicato demanda un aumento en esos adicionales, considerando que persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores, y se propone establecer un piso mínimo del 20% de aumento.