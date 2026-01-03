Paradores ReCreo 2026: la Provincia de Buenos Aires ofrece playas gratuitas en Miramar y Villa Gesell

Con la llegada de la temporada estival, la costa bonaerense vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por turistas y residentes. En ese contexto, distintas iniciativas públicas buscan acompañar el movimiento turístico con propuestas accesibles, pensadas para mejorar la experiencia de quienes eligen disfrutar del verano junto al mar.

Paradores ReCreo: una propuesta gratuita para disfrutar la playa

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, lanzó una nueva edición de los paradores ReCreo, que brindarán servicios de playa gratuitos en Miramar y Villa Gesell.

Los espacios estarán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, en el horario de 10:00 a 20:00, y están pensados para recibir tanto a bonaerenses como a turistas de todo el país.

Entre los servicios disponibles se destacan:

Espacios de descanso con áreas de sombra

Sanitarios y duchas con agua caliente

Juegos y actividades para las infancias

Propuestas recreativas y deportivas

Promoción de los atractivos turísticos locales

Todo el diseño de los paradores busca reflejar la identidad cultural y turística de la Provincia de Buenos Aires, poniendo en valor sus destinos y tradiciones.

Actividades para todas las edades durante el verano

Además de los servicios básicos, los paradores ReCreo ofrecen una agenda libre y gratuita con actividades pensadas para distintos públicos, que se renueva a lo largo de la temporada.

Entre las propuestas previstas se incluyen:

Clases de yoga y bienestar

Ritmos latinos y actividades musicales

Talleres infantiles

Actividades deportivas

DJs y entretenimiento al aire libre

La programación está orientada a promover el disfrute en familia y el encuentro comunitario, con opciones tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren actividades más dinámicas.

Dónde estarán ubicados los paradores ReCreo

Miramar

En Miramar, el parador funcionará en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona caracterizada por amplios médanos y un mar sereno, ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.

Este destino, conocido como la “Ciudad de los Niños”, combina playas familiares, propuestas culturales y espacios verdes, consolidándose como una opción atractiva para vacaciones tranquilas.

Villa Gesell

En Villa Gesell, el parador estará ubicado en calle 113 y playa, uno de los puntos más tradicionales de encuentro para turistas.

El municipio se distingue por su espíritu joven, sus 10 kilómetros de playa, la oferta gastronómica, los paseos por el bosque y las ferias artesanales, que lo convierten en uno de los destinos más elegidos del verano bonaerense.