¿Para qué sirve el CODEM de ANSES y cómo obtenerlo fácilmente?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emite el Certificado de Empadronamiento (CODEM), un documento fundamental para confirmar la afiliación de los ciudadanos a una obra social. Este certificado es clave para empleados activos, jubilados, pensionados y beneficiarios del Seguro de Desempleo que cuentan con acceso al servicio de salud.

El sitio web de ANSES permite a los usuarios descargar el CODEM sin costo y en cualquier momento, facilitando su acceso a un documento que no solo registra su afiliación, sino que también tiene plena validez legal por sí mismo. Este comprobante no requiere firma ni sello, dado que su autenticidad se verifica electrónicamente, lo que lo convierte en un documento vital para diversas gestiones relacionadas con la salud y la seguridad social.

¿Quiénes pueden solicitar el CODEM de ANSES?

Toda persona empleada en relación de dependencia tiene derecho a una obra social, cuyo respaldo queda registrado en el CODEM. Esta cobertura no solo abarca al empleado, sino también a sus familiares directos: cónyuge o pareja, hijos solteros menores de 21 años (o hasta 25 si están estudiando), incluyendo a hijos con discapacidad sin restricción de edad.

A pesar de que la adhesión a una obra social se activa automáticamente al comenzar un empleo formal, en algunos casos es necesario revisar o corregir la información relacionada con los integrantes del grupo familiar. ANSES permite realizar modificaciones a través de su Atención Virtual, y para ello se requiere poseer la Clave de la Seguridad Social.

Descarga desde la página de ANSES

Gestionar el CODEM es un proceso sencillo y no requiere de un turno previo. Para obtenerlo, solo es necesario ingresar el CUIL y el DNI en el apartado correspondiente del portal de ANSES. De este modo, el usuario puede descargar o imprimir el comprobante si una obra social o institución de salud lo necesita.

Este documento sirve como prueba formal de la cobertura médica vigente, por lo que es recomendable que cada titular revise periódicamente sus datos y los de su grupo familiar, evitando así posibles inconvenientes al momento de utilizar servicios de salud.