Pampita habló tras el robo en su casa: “Perdí fotos de un valor incalculable”

Pampita Ardohain, reconocida modelo y conductora argentina, ha expresado su dolor tras un robo en su residencia de Barrio Parque, ocurrido mientras se encontraba de viaje en España. Objetos de valor y recuerdos invaluables, especialmente imágenes de su hija Blanca, fallecida en 2012, fueron sustraídos en el incidente.

Detalles del robo y el impacto emocional en Pampita

En un comunicado, Pampita reveló que lo que más le duele de este robo son los videos y fotos de su hija, que tienen para ella un valor incalculable. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos”, comentó la modelo, quien manifestaba una profunda tristeza por la situación.

Además, la conductora dijo que, a pesar de lo ocurrido, se siente agradecida porque ningún miembro de su familia estaba presente en el momento del asalto. “Es en lo único que pensé en estas horas, podría haber sido un muy mal momento para todos”, enfatizó.

Cómo se desarrolló el robo en plena ausencia de Pampita

De acuerdo a fuentes policiales, los ladrones, que ingresaron a la vivienda de Pampita en Barrio Parque, se llevaron joyas y dinero en efectivo de una caja fuerte. Los hechos ocurrieron mientras ella asistía a un evento organizado por la empresa Carolina Herrera en Madrid.

La modelo subrayó que, debido a un antiguo hackeo en su cuenta de correo, no tiene acceso al iCloud donde podrían estar almacenados esos recuerdos. “Les ofrezco recompensa, porque es lo único importante para mí”, dirigió Pampita sobre la búsqueda de sus pertenencias robadas.

Reflexiones sobre la seguridad en su hogar

En una breve entrevista, Pampita fue consultada sobre si se siente insegura tras el evento. Ella respondió de manera tajante: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Es peligroso”. Esta afirmación dejó claro su malestar respecto a la vulnerabilidad en la que se siente.