Octubre llega cargado de descuentos con Cuenta DNI para el Día de la Madre y más promociones

Ignacio Hernández
cuenta dni comercios

Con la llegada de octubre, la Cuenta DNI, la billetera digital preferida por los bonaerenses, presenta una serie de promociones atractivas que buscan impulsar el consumo diario y celebrar fechas especiales.

Descuentos Exclusivos para el Día de la Madre

Durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, se ofrecerá un 30% de descuento en establecimientos del rubro gastronomía, con un tope de $8.000 por persona, lo que representa un consumo máximo de $26.700.

Disputa por un lavado termina en tragedia: comerciante muere tras altercado con cuidacoches
Mirá también:

Disputa por un lavado termina en tragedia: comerciante muere tras altercado con cuidacoches

También habrá un beneficio especial en carnicerías, con un 35% de descuento el sábado 11 de octubre, donde el máximo reintegro será de $6.000 para consumos de $17.000.

Promociones Destacadas Durante todo Octubre

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en consumos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope de $6.000 por persona semanal, equivalente a un ticket de $15.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): financiación en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas en la app.

Beneficios Adicionales para Universitarios y Compradores Habituales

Los estudiantes universitarios también pueden beneficiarse con un 40% de descuento en comercios adheridos a las universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales, equivalente a $15.000 en consumos.

Estos Descuentos de Cuenta DNI buscan facilitar el acceso a productos esenciales y celebraciones familiares, potenciando el uso de la cuenta digital en la provincia. La diversidad de descuentos en distintos rubros demuestra el compromiso de la app con los consumidores bonaerenses.

Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: ¡Todos los beneficios del mes!
Mirá también:

Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: ¡Todos los beneficios del mes!
ETIQUETAS
Compartir este artículo
descuentos cuenta dni nuevos
Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: ¡Todos los beneficios del mes!
Provincia
teleconsulta medica mercadopago
Mercado Pago revoluciona la Salud: Cómo acceder a consultas médicas online
Sociedad
vtv provincia
VTV: claves para no perder la fecha y evitar multas en Provincia de Buenos Aires y CABA
Provincia
Burger king Argentina
Burger King a la venta en Argentina: qué se sabe y qué pasará con los locales
Sociedad
Soda stereo 2026
Cómo será el regreso de Gustavo Cerati a los escenarios con Soda Stereo
Sociedad
un policia asesino a su exsuegra y fue detenido
El jueves comienza el juicio contra el policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano
Feriados 2025
Octubre llega con un fin de semana largo: ¿Cuándo es?
Nacionales

Más leídas