Octubre llega cargado de descuentos con Cuenta DNI para el Día de la Madre y más promociones

Con la llegada de octubre, la Cuenta DNI, la billetera digital preferida por los bonaerenses, presenta una serie de promociones atractivas que buscan impulsar el consumo diario y celebrar fechas especiales.

Descuentos Exclusivos para el Día de la Madre

Durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, se ofrecerá un 30% de descuento en establecimientos del rubro gastronomía, con un tope de $8.000 por persona, lo que representa un consumo máximo de $26.700.

También habrá un beneficio especial en carnicerías, con un 35% de descuento el sábado 11 de octubre, donde el máximo reintegro será de $6.000 para consumos de $17.000.

Promociones Destacadas Durante todo Octubre

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de por viernes, alcanzable con en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope de $6.000 por persona semanal, equivalente a un ticket de $15.000 .

40% de descuento, con un tope de por persona semanal, equivalente a un ticket de . Librerías: 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): financiación en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas en la app.

Beneficios Adicionales para Universitarios y Compradores Habituales

Los estudiantes universitarios también pueden beneficiarse con un 40% de descuento en comercios adheridos a las universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales, equivalente a $15.000 en consumos.

Estos Descuentos de Cuenta DNI buscan facilitar el acceso a productos esenciales y celebraciones familiares, potenciando el uso de la cuenta digital en la provincia. La diversidad de descuentos en distintos rubros demuestra el compromiso de la app con los consumidores bonaerenses.