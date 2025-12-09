Obras sociales para jubilados en 2026: Opciones, derechos y prepagas que aceptan adultos mayores

A medida que se acerca el momento de la jubilación, muchas personas comienzan a evaluar qué cobertura médica podrán mantener o elegir. Aunque suele creerse que el paso a PAMI es automático e inevitable, la normativa vigente establece alternativas que permiten conservar una obra social o incluso afiliarse a una prepaga, siempre que se sigan ciertos procedimientos en tiempo y forma.

La afiliación a PAMI no es obligatoria

La adscripción a PAMI es voluntaria, aunque los aportes previsionales se deriven automáticamente a ese organismo cuando la Anses otorga la jubilación. Para evitar quedar afiliado por defecto, es necesario manifestar previamente la voluntad de continuar en la obra social de origen o de redirigir los aportes hacia otra entidad.

Muchos jubilados enfrentan un primer rechazo por parte de obras sociales o prepagas, ya que el grupo etario mayor implica mayor demanda de servicios. Sin embargo, la ley establece que los jubilados tienen derecho a solicitar y mantener su afiliación, siempre que cumplan con los requisitos administrativos.

Afiliarse desde cero a una obra social

Ingresar por primera vez a una obra social o prepaga siendo adulto mayor puede resultar más complejo, pero no está prohibido. Algunas instituciones aplican valores más altos o analizan el riesgo con criterios específicos, aunque no pueden rechazar una solicitud únicamente por la edad.

Un punto clave es la derivación de aportes. Lo que inicialmente llega a la Anses y luego a PAMI puede redirigirse a la obra social elegida, siempre que el jubilado haga el trámite correspondiente. Si se acepta PAMI, la afiliación previa se pierde y cualquier cambio posterior requiere nuevos trámites y plazos de espera.

Principales prepagas que aceptan adultos mayores

Las compañías de medicina prepaga se mantienen como una alternativa frecuente para quienes desean continuidad en sus médicos, cartillas amplias o mayor acceso a especialidades. Aunque los costos aumentan después de los 60, varias firmas cuentan con planes orientados a jubilados.

Entre las opciones más mencionadas se encuentran:

Osde

Amplia red de prestadores y planes específicos para personas mayores.

Amplia red de prestadores y planes específicos para personas mayores. Swiss Medical

Cobertura de nivel premium y alternativas diseñadas para adultos mayores.

Cobertura de nivel premium y alternativas diseñadas para adultos mayores. SanCor Salud

Red federal con propuestas más económicas, especialmente concentradas en AMBA.

Red federal con propuestas más económicas, especialmente concentradas en AMBA. Alta Salud

Programas adaptados para jubilados y larga trayectoria en el mercado.

Programas adaptados para jubilados y larga trayectoria en el mercado. Sipssa

Con cobertura nacional, incluye internación, estudios, medicamentos y prevención.

Con cobertura nacional, incluye internación, estudios, medicamentos y prevención. Galeno

Amplia red profesional y planes ajustados a distintos perfiles.

Regulaciones sobre el precio de las prepagas para mayores de 60

Aunque se suele creer que las prepagas pueden fijar libremente sus precios para adultos mayores, existen límites legales. La Ley 26.682, en su artículo 17, determina que la cuota del grupo etario más alto no puede superar tres veces el valor de la franja más baja del mismo plan.

Además: