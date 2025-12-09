Obras sociales para jubilados en 2026: Opciones, derechos y prepagas que aceptan adultos mayores

Denisse Helman
Aumento del 2,08% para jubilados: cuánto cobrarán a partir de noviembre en Argentina

A medida que se acerca el momento de la jubilación, muchas personas comienzan a evaluar qué cobertura médica podrán mantener o elegir. Aunque suele creerse que el paso a PAMI es automático e inevitable, la normativa vigente establece alternativas que permiten conservar una obra social o incluso afiliarse a una prepaga, siempre que se sigan ciertos procedimientos en tiempo y forma.

La afiliación a PAMI no es obligatoria

La adscripción a PAMI es voluntaria, aunque los aportes previsionales se deriven automáticamente a ese organismo cuando la Anses otorga la jubilación. Para evitar quedar afiliado por defecto, es necesario manifestar previamente la voluntad de continuar en la obra social de origen o de redirigir los aportes hacia otra entidad.

Bono de fin de año 2025: Quiénes cobran, fechas confirmadas y montos actualizados
Mirá también:

Bono de fin de año 2025: Quiénes cobran, fechas confirmadas y montos actualizados

Muchos jubilados enfrentan un primer rechazo por parte de obras sociales o prepagas, ya que el grupo etario mayor implica mayor demanda de servicios. Sin embargo, la ley establece que los jubilados tienen derecho a solicitar y mantener su afiliación, siempre que cumplan con los requisitos administrativos.

Afiliarse desde cero a una obra social

Ingresar por primera vez a una obra social o prepaga siendo adulto mayor puede resultar más complejo, pero no está prohibido. Algunas instituciones aplican valores más altos o analizan el riesgo con criterios específicos, aunque no pueden rechazar una solicitud únicamente por la edad.

Un punto clave es la derivación de aportes. Lo que inicialmente llega a la Anses y luego a PAMI puede redirigirse a la obra social elegida, siempre que el jubilado haga el trámite correspondiente. Si se acepta PAMI, la afiliación previa se pierde y cualquier cambio posterior requiere nuevos trámites y plazos de espera.

Principales prepagas que aceptan adultos mayores

Las compañías de medicina prepaga se mantienen como una alternativa frecuente para quienes desean continuidad en sus médicos, cartillas amplias o mayor acceso a especialidades. Aunque los costos aumentan después de los 60, varias firmas cuentan con planes orientados a jubilados.

Entre las opciones más mencionadas se encuentran:

  • Osde
    Amplia red de prestadores y planes específicos para personas mayores.
  • Swiss Medical
    Cobertura de nivel premium y alternativas diseñadas para adultos mayores.
  • SanCor Salud
    Red federal con propuestas más económicas, especialmente concentradas en AMBA.
  • Alta Salud
    Programas adaptados para jubilados y larga trayectoria en el mercado.
  • Sipssa
    Con cobertura nacional, incluye internación, estudios, medicamentos y prevención.
  • Galeno
    Amplia red profesional y planes ajustados a distintos perfiles.

Regulaciones sobre el precio de las prepagas para mayores de 60

Aunque se suele creer que las prepagas pueden fijar libremente sus precios para adultos mayores, existen límites legales. La Ley 26.682, en su artículo 17, determina que la cuota del grupo etario más alto no puede superar tres veces el valor de la franja más baja del mismo plan.

Además:

  • Los mayores de 65 con más de 10 años de permanencia en la prepaga no deben tener aumentos por edad.
  • Con menor antigüedad, las actualizaciones pueden aplicarse, pero deben respetar los topes fijados por la Superintendencia según la Resolución 2407/2023.
  • Cualquier incremento debe informarse primero al organismo y luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación.
Estatales nacionales: entre el paro de ATE de hoy y la incertidumbre por el aumento de diciembre
Mirá también:

Estatales nacionales: entre el paro de ATE de hoy y la incertidumbre por el aumento de diciembre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cuenta dni mesumo Banco Provincia
Mesumo Banco Provincia: Cómo Canjear tus Puntos por Descuentos de hasta 40% para las Fiestas
Provincia
deposito plazo fijo tasas
Plazo Fijo en diciembre 2025: qué banco paga la mejor tasa y cuánto ganás con el aguinaldo
Sociedad
Hoy se arma el arbolito de Navidad ¿Por qué?
Nacionales
aumento sueldo paritarias
El Gobierno definió el aumento del salario mínimo: ¿qué cambios habrá en los próximos 10 meses?
Sociedad
WUVU436MWNHI7JJ5BFGDFCI2BQ
Devastación en Carlos Casares: voladuras de techos y caos tras un fuerte temporal
Provincia
lunes 8 armado arbol
Lunes feriado con alivio térmico para armar el arbolito: ¿cómo sigue el tiempo?
Provincia
reforma laboral 2026
Reforma Laboral en Argentina: Qué cambia en diciembre 2025 y cómo te afecta
Sociedad

Más leídas