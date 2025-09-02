banner ad

Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de septiembre

Denisse Helman
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina

Con la expansión del uso de billeteras virtuales y aplicaciones de pago, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para quienes necesitan efectivo disponible, especialmente fuera del horario bancario o durante feriados. A partir de septiembre, los bancos actualizarán los límites de extracción diarios, que variarán según la entidad y el perfil del cliente.

Límites de extracción por banco

Los topes diarios establecidos contemplan tanto operaciones en cajeros automáticos como a través de home banking o aplicaciones móviles, pudiendo variar según la categoría del usuario.

Principales límites por banco:

  • Banco Nación: hasta $150.000 por día en cajero; hasta $500.000 por home banking.
  • Banco Provincia: límite de $400.000; ampliable desde la app.
  • Banco Ciudad: hasta $800.000; ampliable a $1.200.000.
  • Banco Galicia: hasta $400.000; hasta $2.400.000 en cajeros propios.
  • ICBC: límite de $550.000.
  • BBVA: hasta $2.100.000.
  • Banco Macro: mantiene el tope en $400.000.
  • Santander: hasta $1.000.000, según categoría del cliente.
  • Los montos pueden ajustarse según el perfil del usuario.
  • Muchos bancos permiten modificar los límites de forma online desde sus canales de home banking o app.
  • Algunos clientes acceden a límites mayores según su categoría dentro de la política del banco.

Comisiones por usar cajeros de otras entidades

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó a los bancos a cobrar hasta $5.000 por extracciones en cajeros de otras entidades. Esto puede generar un impacto adicional en los costos de quienes utilizan efectivo fuera de su banco habitual.

Comisiones aproximadas por entidad:

  • Banco Nación: $2.292,95
  • Banco Provincia: $2.280
  • BBVA: $2.700
  • Santander: $3.125
  • Galicia: $5.000
  • Ualá: $3.500
  • Brubank: $2.500
  • Credicoop: $2.758,80
  • Naranja X: $3.025

Las operaciones en cajeros del mismo banco no tienen cargo, salvo en cuentas sueldo, jubilación o planes sociales. Sin embargo, las extracciones en cajeros de otras entidades pueden tener cargos elevados, afectando especialmente a quienes realizan estas operaciones con frecuencia.

Más leídas