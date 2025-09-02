Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de septiembre

Con la expansión del uso de billeteras virtuales y aplicaciones de pago, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para quienes necesitan efectivo disponible, especialmente fuera del horario bancario o durante feriados. A partir de septiembre, los bancos actualizarán los límites de extracción diarios, que variarán según la entidad y el perfil del cliente.
Límites de extracción por banco
Los topes diarios establecidos contemplan tanto operaciones en cajeros automáticos como a través de home banking o aplicaciones móviles, pudiendo variar según la categoría del usuario.
Principales límites por banco:
- Banco Nación: hasta $150.000 por día en cajero; hasta $500.000 por home banking.
- Banco Provincia: límite de $400.000; ampliable desde la app.
- Banco Ciudad: hasta $800.000; ampliable a $1.200.000.
- Banco Galicia: hasta $400.000; hasta $2.400.000 en cajeros propios.
- ICBC: límite de $550.000.
- BBVA: hasta $2.100.000.
- Banco Macro: mantiene el tope en $400.000.
- Santander: hasta $1.000.000, según categoría del cliente.
- Los montos pueden ajustarse según el perfil del usuario.
- Muchos bancos permiten modificar los límites de forma online desde sus canales de home banking o app.
- Algunos clientes acceden a límites mayores según su categoría dentro de la política del banco.
Comisiones por usar cajeros de otras entidades
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó a los bancos a cobrar hasta $5.000 por extracciones en cajeros de otras entidades. Esto puede generar un impacto adicional en los costos de quienes utilizan efectivo fuera de su banco habitual.
Comisiones aproximadas por entidad:
- Banco Nación: $2.292,95
- Banco Provincia: $2.280
- BBVA: $2.700
- Santander: $3.125
- Galicia: $5.000
- Ualá: $3.500
- Brubank: $2.500
- Credicoop: $2.758,80
- Naranja X: $3.025
Las operaciones en cajeros del mismo banco no tienen cargo, salvo en cuentas sueldo, jubilación o planes sociales. Sin embargo, las extracciones en cajeros de otras entidades pueden tener cargos elevados, afectando especialmente a quienes realizan estas operaciones con frecuencia.