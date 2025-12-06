Nuevos beneficios para jubilados y pensionados ANSES: reintegros, bancos adheridos y descuentos en diciembre 2025

Las medidas diseñadas para aliviar los gastos esenciales y mejorar el acceso a bienes de consumo se vuelven una herramienta clave para sostener el poder adquisitivo de quienes dependen de ingresos fijos. En este marco, el Ministerio de Capital Humano anunció una importante ampliación de beneficios destinados a jubilados y pensionados.

Qué beneficios anunció Pettovello para jubilados y pensionados

El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, confirmó la expansión del programa nacional de beneficios para jubilados y pensionados de ANSES. La actualización incluye:

Nuevos bancos adheridos , entre ellos el Banco Supervielle.

, entre ellos el Banco Supervielle. Aumentos en los porcentajes de reintegro en compras esenciales.

en compras esenciales. Más comercios participantes , entre supermercados, farmacias y tiendas online.

, entre supermercados, farmacias y tiendas online. Opciones de financiación sin interés, pensadas para quienes dependen de haberes mensuales.

Nuevos bancos y beneficios del programa

La novedad principal es la incorporación del Banco Supervielle, que se suma al Banco Nación y al Banco Galicia. Con esta ampliación, los jubilados podrán acceder a reintegros que van del 10% al 50%, según la entidad, el rubro y el método de pago.

También se mantienen las alternativas de cuotas sin interés y beneficios adicionales que cada banco ofrece dentro de su propio ecosistema digital.

Beneficios del Banco Supervielle: reintegros y compras esenciales

El Banco Supervielle se destaca con un esquema de reintegros orientado a aliviar gastos cotidianos. Entre los principales beneficios se encuentran:

Reintegros en supermercados (hasta $40.000 por mes)

20% de reintegro en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más .

. Tope de $25.000 para pagos con tarjeta de débito.

para pagos con tarjeta de débito. Tope de $15.000 para pagos con código QR.

Ambas modalidades son combinables, lo que permite alcanzar $40.000 mensuales en reintegros.

Beneficio destacado: 25% en Coto sin tope

El programa incluye una devolución del 25% en supermercados Coto, sin tope máximo, uno de los beneficios más relevantes del esquema, ya que permite un ahorro significativo en un supermercado de alcance nacional.

Reintegro del 50% en medicamentos los martes

50% de reintegro en farmacias los martes.

Tope de $6.000 por modalidad de pago (débito y QR).

Esto permite un ahorro semanal de $12.000 o hasta $48.000 al mes si se utiliza todos los martes. Además, las compras en farmacias pueden financiarse en 3 cuotas sin interés todos los días.

Compras online y Mercado Libre

Los jubilados también acceden a:

15% de reintegro en compras dentro de la Tienda Supervielle en Mercado Libre.

en compras dentro de la Tienda Supervielle en Mercado Libre. Tope de $10.000 .

. Vigencia los martes y miércoles .

. Posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjeta Visa.

Beneficios del Banco Nación: reintegros y rendimiento de saldos

El Banco Nación mantiene una amplia red de beneficios:

5% de reintegro pagando con BNA+ MODO.

pagando con BNA+ MODO. Tope mensual de $20.000 .

. Aplica en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Además, ofrece remuneración diaria para saldos en cuenta con una TNA del 32%, aplicable hasta $500.000.

Beneficios del Banco Galicia: descuentos, cuotas y topes más altos

El Banco Galicia sostiene un programa robusto con reintegros destacados:

25% en supermercados , con tope de $20.000 y posibilidad de 3 cuotas sin interés.

, con tope de $20.000 y posibilidad de 3 cuotas sin interés. 25% en farmacias y ópticas, con tope de $12.000.

Entre los comercios adheridos se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : 10% en todos los rubros + 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope.

: 10% en todos los rubros + 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope. Coto y La Anónima : 10% sin tope.

: 10% sin tope. Josimar : 15% sin tope.

: 15% sin tope. Carrefour : 10% con tope de $35.000.

: 10% con tope de $35.000. Día : 10% con tope de $2.000 por transacción.

: 10% con tope de $2.000 por transacción. Chango Más: 10% con tope de $15.000.

Es importante destacar que en algunos casos los beneficios no incluyen carnes, electrodomésticos ni marcas seleccionadas, dependiendo del comercio.

Cuentas remuneradas FIMA

El Galicia ofrece además su cuenta FIMA, con rendimiento diario y una TNA del 33,2%, sin tope de saldo, opción utilizada por muchos jubilados para proteger parcialmente sus ingresos de la inflación.

Calendario de pago del aguinaldo para jubilados

El Gobierno también confirmó las fechas de pago del aguinaldo de diciembre, que se depositará junto con los haberes mensuales según terminación de DNI.

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo