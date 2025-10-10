Nuevo programa Beneficios ANSES: descuentos y reintegros automáticos para jubilados y pensionados ¿Cómo acceder?

Desde este mes, miles de jubilados y pensionados de todo el país pueden acceder a nuevas oportunidades de ahorro en sus compras diarias gracias a un programa oficial que promete mejorar el poder adquisitivo sin trámites ni gestiones adicionales.

Cómo funciona el nuevo programa Beneficios ANSES

El programa Beneficios ANSES comenzó a regir en octubre de 2025 y ofrece descuentos automáticos en más de 7.000 comercios distribuidos en toda la Argentina. Está destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los descuentos se activan de manera automática al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional, sin necesidad de inscribirse ni realizar trámites previos.

El beneficio incluye:

10% de descuento en compras generales .

. Hasta 20% en artículos de perfumería y limpieza , dependiendo del comercio.

, dependiendo del comercio. En varios casos, sin tope de reintegro.

El programa fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES, con el objetivo de aliviar el gasto mensual de los adultos mayores en rubros esenciales como alimentos, higiene y consumo básico.

Dónde se aplican los descuentos

Los convenios firmados por ANSES abarcan a las principales cadenas de supermercados del país. Las rebajas se aplican directamente sobre el ticket y pueden variar según la empresa.

Principales cadenas adheridas:

Disco, Jumbo y Vea (Cencosud): 10% general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

10% general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro. Coto: 10% general y 15% presentando DNI, sin tope. Aplica de lunes a jueves sobre alimentos, bebidas sin alcohol, limpieza y perfumería.

10% general y 15% presentando DNI, sin tope. Aplica de lunes a jueves sobre alimentos, bebidas sin alcohol, limpieza y perfumería. La Anónima: 10% general, sin límite de reintegro, con exclusiones en carnes, electrodomésticos y algunas marcas.

10% general, sin límite de reintegro, con exclusiones en carnes, electrodomésticos y algunas marcas. Josimar: 15% en todas las compras, sin límite de monto, no acumulable con otras promociones.

15% en todas las compras, sin límite de monto, no acumulable con otras promociones. Carrefour: 10% en Hipermercados, Market y Express, de lunes a jueves, con tope de $35.000 por mes . Permite acumular descuentos con la app Mi Carrefour.

10% en Hipermercados, Market y Express, de lunes a jueves, con tope de . Permite acumular descuentos con la app Mi Carrefour. Día: 10% de rebaja los lunes y martes, con un límite de $2.000 por transacción . Puede combinarse con el programa Club Día y compras online.

10% de rebaja los lunes y martes, con un límite de . Puede combinarse con el programa Club Día y compras online. Chango Más: 10% de lunes a jueves en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería, con promociones especiales del 15% en fechas seleccionadas.

En todos los casos, los descuentos se aplican de manera automática, sin registros ni presentación de comprobantes

Reintegros adicionales a través de los bancos

El programa se complementa con beneficios bancarios otorgados por el Banco Nación y el Banco Galicia, que permiten ampliar los ahorros mensuales.

Banco Nación (BNA):

Reintegro adicional del 5% mensual , con un tope de $20.000 , en compras con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ / MODO .

, con un tope de , en compras con tarjeta de débito o crédito mediante la app . Remuneración diaria de saldos en cuentas previsionales con una TNA del 32% hasta $500.000.

Banco Galicia:

Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito.

y en compras con tarjeta de débito o crédito. Topes de reintegro: $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas .

y . Cuentas FIMA con TNA del 33,2% y rendimiento diario sin límite de saldo remunerado.

Estos beneficios son acumulables con los descuentos del programa Beneficios ANSES, lo que aumenta significativamente el ahorro mensual para los titulares que cobran sus haberes en esas entidades.

Condiciones y alcance del programa

El plan está vigente durante todo octubre de 2025 y alcanza a todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES, sin importar el monto del haber.

Los descuentos:

Se aplican al momento del pago con la tarjeta de débito.

con la tarjeta de débito. Se acreditan de manera inmediata o como reintegro bancario , según el convenio.

, según el convenio. Están disponibles en más de 7.000 comercios del país, especialmente supermercados y tiendas de consumo masivo.

ANSES aclaró que no interviene en las transacciones ni aplica los descuentos directamente. Su función es validar la condición de beneficiario, mientras que la gestión de las rebajas corresponde a los bancos y comercios adheridos.